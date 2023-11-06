Осенние работы в саду: что нужно успеть в ноябре

Наступил ноябрь, последний осенний месяц. Самое время завершить все осенние работы в саду. Вот список основных работ:

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Посадка растений; Чистка сада; Мульчирование саженцев; Полив растений; Обрезка; Обработка от вредителей и болезней; Побелка стволов; Убрать ловчие пояса; Заготовить черенки; Защитить растения от грызунов.

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Остановимся подробнее на некоторых из них.

Внесение осенних удобрений. Если холода еще не сковали землю, внесите в приствольные круги кустов и деревьев осенние удобрения. Смесь не должна содержать азота, а вот медь, марганец, калий, бор и другие микроэлементы, которыми мы редко балуем посадки, как раз сгодятся.

В идеале под каждое взрослое семечковое дерево нужно внести 30-50 кг перегноя, 300 г суперфосфата, 200 г сульфата калия. Косточковым культурам нужна чуть менее питательная смесь. На одно растение достаточно будет 2 ведер раствора, приготовленного из расчета 3 ст.л. суперфосфата и 2 ст.л. сульфата калия на 10 л воды. Можно также купить специальные питательные комплексы с микроэлементами, на упаковке которых стоит пометка «Осень» и использовать их по инструкции.

Удобрения заделывают в приствольный круг по контуру кроны во время осенней перекопки почвы на глубину 30 см, а после этого дерево обильно поливают.

Побелка и подвязка деревьев. До наступления морозов выберите сухой денек и побелите деревья. Перед этим счистите с коры мох и лишайники, пройдитесь жесткой щеткой по шелушащимся участкам, опрыскайте стволы и скелетные ветви 3%-ным раствором медного купороса. Для побелки выбирайте густые смеси, которые не смоет первым же осенним дождем.

На молодых тоненьких деревьях свяжите шпагатом ветви, чтобы они не сломались под грузом налипшего снега.

Если у вас на участке зимой резвятся мыши или зайцы, обмотайте стволы деревьев лапником, старыми капроновыми колготками или огородите мелкоячеистой металлической сеткой.

Проведение влагозарядного полива. Если осень в вашем регионе сухая и затяжных ливней, промочивших землю на глубину более полуметра, нет, не забудьте о влагозарядном поливе. Проводить его нужно не позже середины ноября и только в том случае, если в прогнозе на ближайшие дни нет заморозков.

Для качественного и глубокого полива желательно пробурить по периметру кроны лунки глубиной до 100 см. Воду лейте постепенно, не давая ей разливаться озером по всему участку.

Ориентируйтесь на то, что дереву в разном возрасте для хорошей зимовки нужен разный объем воды:

в 3-5 лет – 50-80 л;

в 7-10 лет – 120-150 л;

более 10 л – 150-200 л.