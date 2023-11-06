Почему гниет картофель при хранении зимой и как этого избежать

Часто засыпанный на зиму в подвалы или погреба картофель начинает портиться. Клубни поражают различные недуги. Почему это происходит и как избежать гниения корнеплодов в будущем, aif.ru рассказал агроном Денис Терентьев.

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По словам специалиста, если перед закладкой должным образом не просушили клубни и не были выдержаны условия хранения, то картофель может поразить фитофтороз.

Сухая фузариозная гниль (фузариоз) может появиться на плохо очищенных перед закладкой корнеплодах, поскольку передается это заболевание через почву, особенно влажную.

Главная причина появления черной парши (ризоктониоз) – поздний сбор урожая, особенно в сырую и холодную погоду. Заболевание, как правило, не передается от одного клубню к другому. Вкусовые качества такой картофель не теряет, но в качестве семенного его использовать нельзя, иначе он заразит всю плантацию.

Мокрая гниль свидетельствует о грубейших нарушениях правил хранения (высокая температура, влажность, плохая вентиляция). Возможно, что клубни были механически повреждены.

Обыкновенная парша возникает у картофеля, которому не дали вылежаться 10-14 дней в сухом темном месте перед тем, как отправить в хранилище на зимовку. Это заболевание просто портит внешний вид клубня, не сказываясь на его качествах. Однако обыкновенная парша снижает иммунитет овоща, делая его уязвимым перед практически всеми вредоносными бактериями и грибками.