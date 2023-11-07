Как спасти плоды на деревьях от гнили
Чаще всего плоды на деревьях гниют из-за инфекционного заболевания, известного как монилиоз, или плодовая гниль.
Сначала на поверхности ягод и фруктов появляются белые наросты, а затем плоды начинают покрываться коричневыми пятнами.
Для лечения деревьев от этого недуга следует сразу после сбора урожая опрыскать их раствором медного купороса в количестве 100 г на 10 л воды.
Телеграм-канал "Дачные советы. Сад и огород" рекомендует весной провести вторую обработку с применением 3% бордоской жидкости или других средств, содержащих медь.
Следующий этап выполняется во время цветения с применением препарата от вредителей. Через некоторое время можно снова обработать препаратом, содержащим полезные бактерии.
Также важно удалить пораженные плоды с деревьев и убрать опавшие листья, так как они могут служить источниками распространения болезни в течение нескольких лет.