Самые зимостойкие сорта яблонь перечислил агроном
Зимостойких сортов яблонь достаточно много, но не все одинаково могут противостоять резким перепадам температур. Агроном Василий Яковлев назвал aif.ru сорта, обладающие этой способностью.
Лидером списка стала Золотая осень. Эти яблони прекрасно справляются с любыми капризами погоды. Плодоносить начинают в пять-восемь лет. Яблоки хранятся не более трех месяцев.Вторую строчку занял Северный синап, который, по словам агронома, по устойчивости к температурным перепадам не имеет конкурентов. Сорт позднезимний, плоды хранятся до полугода и более. Замкнула тройку лидеров Медуница, которая легко может выдержать минус 45-50 градусов. Плодоносить этот сорт начинает уже на четвертый год. Сами яблоки отличаются небольшим размером, но прекрасным вкусом. При этом хранить их можно не более двух месяцев.
На четвертой строчке рейтинга расположился сорт Коричное новое. Плодоносить деревья начинают на шестой-седьмой год. Храниться яблоки могут до четырех-пяти месяцев. В топ-5 вошел также среднепоздний сорт Балтика. Яблони отличаются обилием плодов. Приносить урожай они начинают с пяти-шести лет.