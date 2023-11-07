Самые зимостойкие сорта яблонь перечислил агроном

Лидером списка стала Золотая осень. Эти яблони прекрасно справляются с любыми капризами погоды. Плодоносить начинают в пять-восемь лет. Яблоки хранятся не более трех месяцев.Вторую строчку занял Северный синап, который, по словам агронома, по устойчивости к температурным перепадам не имеет конкурентов. Сорт позднезимний, плоды хранятся до полугода и более. Замкнула тройку лидеров Медуница, которая легко может выдержать минус 45-50 градусов. Плодоносить этот сорт начинает уже на четвертый год. Сами яблоки отличаются небольшим размером, но прекрасным вкусом. При этом хранить их можно не более двух месяцев.