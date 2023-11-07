Можно ли зимой пересаживать комнатные растения

Пересаживать растения принято весной и летом, действительно в это время условия содержания становятся гораздо лучше благодаря свету - начинается и продолжается активная фаза роста. Но иногда ситуация складывается так, что действовать нужно немедленно, иначе растение до весны просто не доживет. Поэтому так важно наблюдать, быстро принимать решения и не откладывать их в долгий ящик.

"Рамблер" рассказывает, по каким признакам можно понять, что растению немедленно требуется пересадка вне зависимости от сезона и фазы роста.

Видео дня

Состояние корней

Чтобы в любой момент была возможность увидеть, как себя чувствуют корни, растения лучше сажать в прозрачные пластиковые горшки, которые затем можно поставить в пластиковые кашпо. Так вы отследите состояние корней, не тревожа лишний раз растение. Корни должны активно расти и быть здоровы. Это видно по цвету - красивые, свежие, белые или желтоватые в зависимости от вида и сорта.

Также нужно внимательно осматривать листья. Желтые, коричневые, темные пятна на листьях могут указывать на то, что корневая система начала загнивать.

Слишком влагоемкий грунт

Если летом - когда температура за окном выше, а солнца больше - грунт хорошо просыхал и требовал полива гораздо чаще, то осенью и зимой ситуация меняется. Из-за сокращения светового дня растения менее активно потребляют воду, она застаивается и может приводить к загниванию корней. Особенно чувствительны к застою воды суккуленты. Многие растения легче переносят пересушивание, в отличие от залива. При пересадке в грунт нужно добавить много разрыхлителей: вермикулит, перлит, кокосовый торф или чипсы, диатомит, цеолит, а также древесный уголь - все это сделает грунт более рыхлым и воздухопроницаемым. Лишняя влага будет лучше испарятся, а корни - дышать.

Горшок не по размеру

Нельзя сажать растение в горшок на вырост. Это тот случай, когда лучше меньше, но лучше. Горшок должен быть лишь на один-два сантиметра больше корневой системы. Почему? Все дело опять в поглощении влаги. Если грунта будет много, а корней мало, в нем будет застаиваться вода, из-за чего корни могут начать гнить. Чтобы этого не происходило, горшок нужно выбирать строго по размеру и пересаживать растения по необходимости, а не по календарю. Кстати, многие растения гораздо лучше растут и даже цветут в тесных горшках.