Зоопсихолог объяснил, зачем коты ложатся на клавиатуру компьютера

Если компьютером никто не пользуется, коты вряд ли ложатся на клавиатуру. Они делают это только тогда, когда мы работаем. Мы начинаем их скидывать, то есть проявляем к ним внимание. Кошка просто заметила, что если она сделает так, то получит от нас какую-то реакцию, — объясняет зоопсихолог.