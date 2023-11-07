Названы самые долговечные материалы для дачной мебели

Для дома, расположенного на дачном участке, лучше всего подойдет мебель из дерева или мелкодисперсной древесной фракции (МДФ). Советы по выбору самых долговечных и надежных материалов для такого жилья россиянам дал глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин, его слова приводит NEWS.ru.

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По словам эксперта, помимо надежности и долговечности, вышеуказанные материалы отличаются устойчивостью к механическим повреждениям и влаге. Особое внимание на последний фактор он посоветовал обратить и при выборе пола.

«Дорогой ламинат может испортиться из-за постоянной влаги, поэтому самый оптимальный вариант — плитка», — пояснил Чаплин.

При выборе гарнитура на дачную кухню глава Союза дачников порекомендовал останавливаться на вариантах с большим количеством шкафчиков и выдвижных ящиков, а также достаточной рабочей поверхностью — они наиболее функциональны и позволяют максимально использовать пространство.

Еще один важный элемент интерьера кухни на даче, о котором упомянул Чаплин, — специальные отсеки для кухонных принадлежностей, сковород и кастрюль.

«Открытые полки и стеклянные витрины также добавляют модный акцент в интерьере кухни, однако на даче часто пыльно, и стекло будет постоянно грязниться», — предостерег он.