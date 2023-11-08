Агава в горшке: особенности выращивания и свойства растения

На первый взгляд агава не слишком нарядный цветок – широкие листья с колючками, короткий стебель… И главное, чтобы увидеть цветение растения, придется подождать от 7 до 15 лет.

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Однако в последнее время все чаще именно агаву используют для флорариумов – красивых стеклянных домиков с суккулентами внутри.

Агава не только станет красивым дополнением к интерьеру, но и незаметно исправит общую атмосферу в доме. Спустя всего несколько дней после того, как вы поставите горшочек с растением в комнату, в доме исчезнут ссоры, сгладятся конфликты между родителями и детьми. Домочадцы будут радовать хорошим настроением и своей заботой.

Агава примиряет поссорившихся и дарит гармонию. Цветок известен своей способностью «привязываться» к одному хозяину и одаривать его интуицией. Поэтому лучше, если уход за растением будет осуществлять кто-то один из домочадцев.

Польза

Многие разновидности агавы обладают целебными качествами, в том числе бактерицидными и дезинфицирующими. Сок суккулента убивает бактерии в ранах от ожогов и порезов, уменьшает воспаление и помогает гематомам быстрее рассасываться. Однако лечебные свойства растение проявляет только спустя три года после пересадки.

Уход