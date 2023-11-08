Агава в горшке: особенности выращивания и свойства растения
На первый взгляд агава не слишком нарядный цветок – широкие листья с колючками, короткий стебель… И главное, чтобы увидеть цветение растения, придется подождать от 7 до 15 лет.
Однако в последнее время все чаще именно агаву используют для флорариумов – красивых стеклянных домиков с суккулентами внутри.
Агава не только станет красивым дополнением к интерьеру, но и незаметно исправит общую атмосферу в доме. Спустя всего несколько дней после того, как вы поставите горшочек с растением в комнату, в доме исчезнут ссоры, сгладятся конфликты между родителями и детьми. Домочадцы будут радовать хорошим настроением и своей заботой.
Агава примиряет поссорившихся и дарит гармонию. Цветок известен своей способностью «привязываться» к одному хозяину и одаривать его интуицией. Поэтому лучше, если уход за растением будет осуществлять кто-то один из домочадцев.
Польза
Многие разновидности агавы обладают целебными качествами, в том числе бактерицидными и дезинфицирующими. Сок суккулента убивает бактерии в ранах от ожогов и порезов, уменьшает воспаление и помогает гематомам быстрее рассасываться. Однако лечебные свойства растение проявляет только спустя три года после пересадки.
Уход
В естественной среде агава растет в высокогорных районах Мексики, поэтому требовательна к уходу. Оптимальная температура +23+28˚С днем и +21+26˚С ночью. Суккуленты накапливают влагу в листьях, поэтому засуха для них лучше, чем избыточный полив. Достаточно немного воды один раз в неделю, а зимой, в период спячки – поливать не чаще чем один раз в месяц. Следите за тем, чтобы капли не попали внутрь розетки – суккулент может начать гнить.