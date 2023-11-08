Из-за каких действий кошка точно будет к вам относиться плохо

Бывает так, что ласковая и активная кошка сильно меняется. Связано это может быть и с поведением её хозяина.

© Ferra.ru

Вот чего делать точно не стоит, если вы хотите сохранить с кошкой хорошие отношения.

Запугивать, не проявлять уважения

Из-за этого кошка не будет вам доверять и перестанет вас воспринимать как защитника. Также постоянное запугивание может плохо сказаться на здоровье животного.

Нарушать распорядок дня

Когда хозяин регулярно кормит кошку в одно и то же время, чистит её лоток и т.п., она чувствует себя более защищённой. В целом кошки ценят предсказуемость поведения людей.

iXBT.com

Мало уделять внимания, мало играть с кошкой

Любая кошка во всём этом нуждается вне зависимости от возраста. Если вы будете игнорировать питомца, не играть с ним, то он начнёт ходить мимо лотка, может начать портить мебель и т.п.

Играть с хвостом кошки