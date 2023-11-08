4 вещи, которые привлекают в дом тараканов

Тараканы – неприятность, с которой может столкнуться каждый человек. Даже если в вашем доме царит идеальная чистота, эти вредители могут проникнуть в квартиру из мусоропровода или же перебежать к вам от соседей.

Однако чаще всего тараканы заводятся там, где хозяева выполняют или, напротив, не выполняют конкретные действия. К слову, большинство людей, даже не подозревают, что именно эти вещи привлекают в дом противных насекомых.

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Подробнее о вещах, которые могут спровоцировать появление тараканов в доме, читайте в материале "Рамблера".

Переполненные мусорные ведра

Забитые под завязку мусорки служат для таранов укрытием. Как правило, именно здесь они прячутся днем, чтобы выйти из убежища ночью. Именно поэтому важно вовремя избавляться от содержимого мусорных ведер: причем не только на кухне, но также в ванной и других частях дома, если у вас не одно мусорное ведро. Еще один вариант – пользоваться мусорными ведрами с герметичной крышкой.

Мокрые полотенца на полу в ванной

У некоторых людей есть привычка – скидывать после душа полотенца на пол ванной и оставлять их так на какое-то время. Эксперты рекомендуют отказаться от этой привычки. Дело в том, что для выживания тараканам в первую очередь нужна вода. Вот почему вредителей чаще всего можно встретить во влажных местах: в самой ванне, возле раковины, а также среди мокрых вещей.

Чтобы избежать нежелательной встречи с вредителем, сушите мокрые полотенца сразу же после душа, а также хорошо проветривайте ванную комнату.

Утечки

Не забывайте следить за состоянием сантехники и регулярно проверять ее на предмет утечек. Если стиральная машина или бачок унитаза протекают и создают лужи, они могут стать местом водопоя для тараканов. Возьмите за правило регулярно проверять краны, трубки, бачок, а также посудомоечную и стиральную машины.

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