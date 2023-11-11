Как правильно и эффективно сушить обувь

Осенью и зимой вопрос о том, как сушить обувь встает особенно остро. Холодный сезон не обходится без проливных дождей и нередко мы возвращаемся домой в мокрых ботинках или сапогах.

© Unsplash

Если ваши ноги промокли, важно как можно быстрее вернуться домой и снять обувь. В мокром виде обувь быстро теряет форму. Вдобавок к этому долго ходить в мокрой обуви опасно для здоровья.

К счастью, сегодня есть множество эффективных способов, которые помогут быстро высушить любимые ботинки и уже на следующий день надеть их вновь. Подробнее о том, как это сделать, читайте в материале "Рамблера".

Теплые полы

Если в вашем доме есть полы с подогревом – вам очень повезло. Теплые полы позволяют высушить обувь быстро, эффективно и без каких-либо усилий. Просто протрите любимую пару и оставьте на полу на ночь, включив подогрев. Пока вы будете спать, обувь высохнет и наутро от влаги не останется и следа.

Фен

Использование фена – не самый лучший способ высушить обувь, но он будет как нельзя кстати, если альтернативные методы вам не подходят. Для начала выньте из пары стельки и шнурки, а затем включите режим холодного воздуха. Горячим потоком воздуха сушить обувь нельзя: кожу такая сушка может деформировать и сделать ее жесткой, а обувь из синтетических материалов рискует расплавиться.

Коврик с подогревом

Если в вашем доме не оборудованы теплые полы, вы можете приобрести небольшой электрический коврик с подогревом. Такой коврик отличает демократичная цена и практичность: вы всегда можете убрать его в шкаф при необходимости и достать оттуда, когда потребуется высушить обувь.

Сушилка для обуви