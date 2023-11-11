Как правильно и эффективно сушить обувь
Осенью и зимой вопрос о том, как сушить обувь встает особенно остро. Холодный сезон не обходится без проливных дождей и нередко мы возвращаемся домой в мокрых ботинках или сапогах.
Если ваши ноги промокли, важно как можно быстрее вернуться домой и снять обувь. В мокром виде обувь быстро теряет форму. Вдобавок к этому долго ходить в мокрой обуви опасно для здоровья.
К счастью, сегодня есть множество эффективных способов, которые помогут быстро высушить любимые ботинки и уже на следующий день надеть их вновь. Подробнее о том, как это сделать, читайте в материале "Рамблера".
Теплые полы
Если в вашем доме есть полы с подогревом – вам очень повезло. Теплые полы позволяют высушить обувь быстро, эффективно и без каких-либо усилий. Просто протрите любимую пару и оставьте на полу на ночь, включив подогрев. Пока вы будете спать, обувь высохнет и наутро от влаги не останется и следа.
Фен
Использование фена – не самый лучший способ высушить обувь, но он будет как нельзя кстати, если альтернативные методы вам не подходят. Для начала выньте из пары стельки и шнурки, а затем включите режим холодного воздуха. Горячим потоком воздуха сушить обувь нельзя: кожу такая сушка может деформировать и сделать ее жесткой, а обувь из синтетических материалов рискует расплавиться.
Коврик с подогревом
Если в вашем доме не оборудованы теплые полы, вы можете приобрести небольшой электрический коврик с подогревом. Такой коврик отличает демократичная цена и практичность: вы всегда можете убрать его в шкаф при необходимости и достать оттуда, когда потребуется высушить обувь.
Сушилка для обуви
Если вам приходится регулярно сушить обувь, вполне возможно, что не лишним будет приобрести специальную сушилку. Сегодня на рынке представлено множество различных вариантов: электрические, с керамическим покрытием, с лампами против грибка и с подачей теплого воздуха. Такой девайс будет весьма кстати, если в доме есть ребенок или даже несколько детей.