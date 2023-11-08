Как вырастить карликовые перчики на подоконнике

Специалист поделилась секретами выращивания дома беби-овощей.

© ru.123rf.com

«Очень многие на подоконниках, на застекленных балконах выращивают карликовые формы перца, а также томатов, это так называемые «бебики», – комментирует кандидат сельхознаук Ольга Гиченкова. – Гибридов и сортов таких мелкоплодных перчиков очень много, есть и отечественные, и зарубежные. Я тоже сажала такие перчики, это штамбовые растения с укороченными междоузлиями высотой 25 35 см, но некоторые могут вырасти и до 50 см. Имеют компактную крону, обильно цветут и прекрасно плодоносят. Плоды такого горького, очень острого перца созревают зимой, поэтому его еще называют рождественским. Листочки мелкие, плоды одиночные или растут пучками».

Видео дня

Самый распространенный перчик – сорта Огонек. Также популярные сорта мелкоплодного перца – Бабье лето, Кармен, Пиковая дама, Салют и многие другие.

Конусовидные маленькие перчики – культура многолетняя, может произрастать на подоконнике несколько лет. Сейчас есть такой перчик разного цвета – желтый, фиолетовый, красный, малиновый, зеленый. Вся такая комнатная продукция съедобна.

Такие перчики могут быть формой похожи на шарики, сливы, вытянутые пирамидки, а также быть цилиндрической формы.

Благодаря бактерицидным свойствам там, где произрастает такой перец, воздух чище, меньше вредных микробов, и потому люди реже болеют. Кроме того, комнатные растения редко повреждаются насекомыми.

Высевать лучше пророщенные семена. В качестве грунта можно использовать готовую смесь для перца, томатов, баклажанов. Посев производят, заглубляя семена на 1 см. После этого контейнер закрывают пленкой или стеклом, ставят в теплое место и в таком виде оставляют до появления первых всходов.