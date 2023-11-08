Биолог посоветовал, как правильно подготовить виноград к зиме

Как понять, что пришла пора укрывать виноград, есть ли смысл в химической обработке кустарников перед наступлением холодов и какое укрытие будет для винограда оптимальным, рассказал специалист.

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«Некоторые дачники провели обрезку еще в конце сентября, и такая расторопность вполне уместна, – говорит биолог Валерий Бгашев. – Большинство садоводов обрезать виноград начинают в середине октября, а некоторые откладывают на ноябрь или вообще на время, когда появляются "белые мухи", чтобы первым морозом побило лист.»

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«Тянуть до этого времени совсем не обязательно, – уверен специалист. – Вегетацию виноград прекращает в конце сентября, и после этого никаких активных процессов в лозе не происходит. Поэтому рекомендую смело приступать к обрезке с начала октября.»

Как определить зрелость лозы

Если кора становится коричневой с красноватым оттенком, это хорошо заметно. Незрелая лоза зеленого цвета либо у нее стали коричневыми только отдельные фрагменты. И от нее мы избавляемся.

Если виноград был перегружен, то лоза может вообще не вызреть или на длину всего-навсего 1–2 почек. В таком случае на следующий год урожая вы не получите, но куст сохранит жизнеспособность и отрастет. Крону вашего винограда придется формировать заново.

Что делать с листьями

Если к моменту обрезки на виноградных кустах сохранились листья – это не страшно. Ждать их естественного опадения не нужно, поскольку они давно перестали работать.

Нужно ли опрыскивать перед укрытием

В конце сезона опрыскивание никоим образом не влияет на перезимовку винограда. Если весной лоза подпрела или усохла – значит, она не вызрела. Если вы проводите осеннюю обработку по привычке, то используйте хлорокись меди максимальной концентрации, пусть даже побеги станут голубыми. С виноградом ничего не случится. Иногда говорят об обработке медным купоросом. Нанести равномерно его на лозу невозможно, поэтому медный купорос был вытеснен в практике садоводства ХОМом. И вообще он не предназначен для защиты от инфекционных заболеваний.

Стоит ли поливать виноград в зиму

Поздний влагозарядковый полив проводится для того, чтобы исключить промерзание почвы. Снизу при этом поступает тепло.

Поэтому поливайте сколько угодно. Чем влажнее почва будет зимой, тем комфортнее будет перезимовка, тем здоровее кусты винограда будут весной.

Как бороться с мышами

Безусловно, это грозные враги винограда и бороться с ними нужно. Трудно предложить более эффективный метод, чем установка ловушек под укрытие. Кто то помещает в банки и бутылки ядовитый прикорм. Если разбросать отраву по земле, то средство быстро отсыреет и потеряет всякую эффективность.

Большие надежды многие связывают с креолином. Но это ветеринарный препарат, предназначенный для борьбы с клещами и насекомыми на животных.

Отравить этим ядом мышей невозможно, если только вы не поймаете грызуна и не заставите его съесть приманку, что из области фантастики. Поэтому советую не тратить понапрасну средства и время. Запах креолина мышей тоже не отпугивает, уверяет биолог.

Как правильно утеплять

Каждый укрывает так, как привык. Знаю тех, кто ставит дуги и накрывает прозрачной пленкой. Под такое укрытие мыши не проникают. Если вы присыпаете лозу, а только потом укрываете пленкой – это самая прекрасная среда для их обитания.