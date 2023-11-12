Способы, которые помогут сэкономить при покупке продуктов

По возвращении из магазина каждый раз удивляешься. Вроде, не купил ничего лишнего, но потраченная сумма получилась внушительная.

© pxhere

Конечно, затраты на пропитание во многом зависят от потребностей отдельного человека и количества человек в семье. Однако сократить расходы можно, если знать несколько лайфхаков по сохранению бюджета. “Рамблер” рассказывает, как экономить на продуктах.

Видео дня

Ведение бюджета

Без расчета доходов и расходов просто не получится экономить, поэтому необходимо вести финансовый учет. Поможет в этом таблица, состоящая из трех столбцов: “доход”, “расход” и “итог”.

По прошествии месяца посмотрите, сколько денег уходит на еду. Если вы недовольны потраченной суммой, проведите ревизию того, что покупаете, и определите, от каких продуктов можно отказаться. Как только перестанете покупать ненужное, получится сумма, которая уходит на полноценное питание без лишних покупок.

Также полезно завести отдельную карту или счет, с которых будут совершаться продовольственные покупки. Это поможет не выходить за рамки бюджета и покупать только то, что действительно нужно.

Список покупок

Перед тем, как отправиться в магазин, составьте список того, что необходимо купить. Это можно сделать как с помощью обычной ручки и бумаги, так и благодаря специальным приложениям на телефон. Помните, что если какого-то продукта нет в списке, значит он не так сильно необходим. Прежде чем оплачивать покупку, проверьте свою корзину, не взяли ли вы что-нибудь лишнее.

Программы лояльности

Если вы ходите в один и тот же магазин, самое время стать участником программы лояльности. Установите приложение магазина или заведите карту, с помощью которых получится экономить. Торговые сети заинтересованы в том, чтобы клиенты оставались с ними, поэтому постоянным посетителям доступно множество бонусов. Например, персональные предложения, скидки и акции, а еще накопление баллов, которыми можно оплачивать процент с каждой покупки.

Поход в магазин на голодный желудок