Способы, которые помогут сэкономить при покупке продуктов
По возвращении из магазина каждый раз удивляешься. Вроде, не купил ничего лишнего, но потраченная сумма получилась внушительная.
Конечно, затраты на пропитание во многом зависят от потребностей отдельного человека и количества человек в семье. Однако сократить расходы можно, если знать несколько лайфхаков по сохранению бюджета. “Рамблер” рассказывает, как экономить на продуктах.
Ведение бюджета
Без расчета доходов и расходов просто не получится экономить, поэтому необходимо вести финансовый учет. Поможет в этом таблица, состоящая из трех столбцов: “доход”, “расход” и “итог”.
По прошествии месяца посмотрите, сколько денег уходит на еду. Если вы недовольны потраченной суммой, проведите ревизию того, что покупаете, и определите, от каких продуктов можно отказаться. Как только перестанете покупать ненужное, получится сумма, которая уходит на полноценное питание без лишних покупок.
Также полезно завести отдельную карту или счет, с которых будут совершаться продовольственные покупки. Это поможет не выходить за рамки бюджета и покупать только то, что действительно нужно.
Список покупок
Перед тем, как отправиться в магазин, составьте список того, что необходимо купить. Это можно сделать как с помощью обычной ручки и бумаги, так и благодаря специальным приложениям на телефон. Помните, что если какого-то продукта нет в списке, значит он не так сильно необходим. Прежде чем оплачивать покупку, проверьте свою корзину, не взяли ли вы что-нибудь лишнее.
Программы лояльности
Если вы ходите в один и тот же магазин, самое время стать участником программы лояльности. Установите приложение магазина или заведите карту, с помощью которых получится экономить. Торговые сети заинтересованы в том, чтобы клиенты оставались с ними, поэтому постоянным посетителям доступно множество бонусов. Например, персональные предложения, скидки и акции, а еще накопление баллов, которыми можно оплачивать процент с каждой покупки.
Поход в магазин на голодный желудок
В состоянии голода есть риск купить лишнего, тем самым выйдя за рамки бюджета. Когда люди голодны, они часто совершают импульсивные поступки и покупают продукты, в которых нет необходимости. Причем зачастую вредные.