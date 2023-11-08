Назван способ убрать черные полосы с пола за несколько секунд

Некоторые лайфхаки помогают быстрее покончить с уборкой и наслаждаться идеальной чистотой в доме. Одним таким секретом поделилась со своими подписчиками домохозяйка из Великобритании, передает издание Mirror.

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Автор блога выложила видео, в котором наглядно показала, как можно избавиться от черных полос от обувной подошвы на полу. По ее словам, для этого требуется одна единственная вещь, которую можно приобрести в любом спортивном магазине.

Речь идет о теннисном мяче. Достаточно несколько раз пройтись им по злосчастной полоске, и она исчезнет. Толстая войлочная поверхность мяча позволяет убрать полосы, никоим образом не повредив пол.