Стало известно, как часто и правильно стирать полотенца и постельное белье

«При выборе средства для стирки полезно изучить состав продукта. В составе синтетических порошков и гелей, как правило, присутствуют ПАВ (поверхностно-активные вещества), фосфаты, хлор, ароматизаторы, фталаты. Все эти ингредиенты позволяют смягчить водопроводную воду, создать пену и эффективно отстирать загрязнения. Однако некоторое их количество оказывается на коже и в дыхательных путях человека, где они могут оказывать раздражающее воздействие или привести к аллергической реакции. Поэтому такие средства следует с осторожностью использовать людям, склонным к атопии.



Бесфосфатные средства содержат меньшее количество активных компонентов. Концентрация ПАВ в них ниже, а хлора и фосфатов нет совсем. Такие порошки и гели хорошо отстирывают вещи, обычно не вызывают аллергии и не раздражают кожу. Есть еще органические средства — они изготавливаются из натуральных компонентов, таких как сода, мыловаренные масла, растительные масла и экстракты», — резюмировал специалист.