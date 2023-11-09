5 причин купить серый диван в гостиную

Дизайнеры назвали пять причин, зачем покупать серый диван для гостиной

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Серый цвет универсален, как в интерьере, так и в мебели. Он хорошо смотрится в любое время года.

Серый диван необходим в интерьере, потому что он поддержит любой стиль – от классики, до эстетики 70-х.

Такой диван не маркий, его можно обтянуть антивандальной тканью, если в доме есть питомцы.

Также серый оттенок в сочетании со светлым деревом будет напоминать скандинавские интерьеры, дарить чувство уюта и спокойствия.

По словам психологов, серый цвет снижает нервозность. Также оттенок, используемый на крупном предмете, делает его менее заметным.