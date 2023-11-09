5 причин купить серый диван в гостиную
Дизайнеры назвали пять причин, зачем покупать серый диван для гостиной
Серый цвет универсален, как в интерьере, так и в мебели. Он хорошо смотрится в любое время года.
Серый диван необходим в интерьере, потому что он поддержит любой стиль – от классики, до эстетики 70-х.
Такой диван не маркий, его можно обтянуть антивандальной тканью, если в доме есть питомцы.
Также серый оттенок в сочетании со светлым деревом будет напоминать скандинавские интерьеры, дарить чувство уюта и спокойствия.
По словам психологов, серый цвет снижает нервозность. Также оттенок, используемый на крупном предмете, делает его менее заметным.
В связи с этим диван можно легко уместить в небольших пространствах.