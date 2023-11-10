Эксперт объяснил, почему вы слышите соседей даже со звукоизоляцией

Звуки жизнедеятельности соседей — один из главных минусов многоквартирных домов. В особо тяжелых случаях вы не только слышите разговоры, но и без проблем можете разобрать слова песни из утреннего плейлиста соседа. Значит ли это, что спокойствию без звукоизоляции не бывать? Отвечает дизайнер интерьеров Сергей Хрестенков в своем телеграм-канале.