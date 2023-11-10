Эксперт объяснил, почему вы слышите соседей даже со звукоизоляцией
Звуки жизнедеятельности соседей — один из главных минусов многоквартирных домов. В особо тяжелых случаях вы не только слышите разговоры, но и без проблем можете разобрать слова песни из утреннего плейлиста соседа. Значит ли это, что спокойствию без звукоизоляции не бывать? Отвечает дизайнер интерьеров Сергей Хрестенков в своем телеграм-канале.
Эксперт уверен, что часто дополнительная звукоизоляция не требуется, особенно в новостройках.
«Существуют нормы проектирования, определяющие степень звукоизоляции между квартирами. И это не плохие нормы. И в последнее время проектировщики и застройщики эти нормы соблюдают. Громкий разговор, телевизор и даже вопли соседа вы, скорее всего, не услышите. Вы слышите перфоратор», — комментирует дизайнер.
Он уверен: избавиться от любых звуков звукоизоляцией одних стен невозможно.
«Звук — это волна, которая по монолитному каркасу стен/перекрытий нового дома распространяется так же хорошо, как волна от булыжника на поверхности воды. И просто так загасить ее сложно. Нужно целым "бутербродом" из материалов разной плотности изолировать пол / потолок / все стены помещения через антивибрационные прокладки, изолирующие передачу структурного шума».
Полноценная качественная звукоизоляция отнимет немало денег и пространства. А полумеры просто не сработают.