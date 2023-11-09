Что делать, если в квартиру попала птица или летучая мышь
Если в квартиру случайно залетела птица или летучая мышь, не стоит ловить ее голыми руками, сообщает “РИА Новости”.
Трогать животное можно только в плотных перчатках и головном уборе. Птица или летучая мышь могут быть напуганы, из-за чего есть риск, что животное начнет клеваться или кусаться.
Головной убор необходимо надеть тем, кто обладает длинными волосами. Животное может запутаться в них или зацепиться, и вызволить его оттуда будет нелегко.
Если животное залетело в квартиру, необходимо открыть все окна, выключить свет и выйти из комнаты, закрыв за собой дверь. Однако если птица или летучая мышь не улетает, следует помочь, выпустив животное в окно с помощью перчаток.
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