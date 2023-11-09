День кухонной мойки: выбираем удобную раковину

10 ноября в России неофициально отмечается День кухонной мойки. Хотя праздник не предусматривает особых торжеств, это хороший повод расширить свои знания о важнейшем атрибуте любой кухни и выяснить, на что следует обратить внимание при его выборе и покупке. Об истории праздника и о том, как купить подходящую именно вам кухонную раковину – в материале «ФедералПресс».

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Как появился праздник

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С инициативой учреждения Дня кухонной мойки выступила в 2011 году компания «Флорентина», один из основных производителей кухонных моек и сантехники в России. Сотрудники фирмы предложили отмечать этот праздник ежегодно 10 ноября – в этот день с конвейера сошла первая кухонная мойка бренда, изготовленная по собственной технологии компании из кварцевого композита.

Выбираем мойку

Без раковины сейчас не может обойтись ни одна кухня – этот многофункциональный атрибут не только помогает в готовке и мытье посуды, но и дополняет собой любой кухонный интерьер. В мойке можно полоскать тарелки, мыть фрукты и овощи или вымыть руки в процессе приготовления еды.

Для того, чтобы установить мойку удобно и безопасно, важно учитывать, много ли у вас места и поверхностей. Нужно также учитывать удобство подхода к раковине и постоянного использования в комфортной позе. Для решения этих задач современные производители предлагают раковины всех форм и размеров – в магазинах обычно большой выбор даже из серийных моделей. Небольшая мойка под столешницу пригодится и тем, кто привык мыть тарелки в посудомоечной машине и в целом редко готовит.

При выборе мойки стоит обратить внимание на размер кухонного помещения, предпочтительное расположение раковины в интерьере, общий стиль оформления кухни, количество членов семьи и то, как часто вы готовите дома. Стоит учитывать также окружающие поверхности и расстояние до них – при мытье посуды неизбежно разлетаются брызги.

Требования к мойке:

удобство в использовании;

необходимые для ваших целей размер и глубина; сочетаемость с дизайном кухни;

наличие полезных аксессуаров (смеситель определенной формы, дозатор для моющего средства, фильтр для воды, диспоузер для измельчения отходов);

устойчивость к высоким температурам, бытовой химии и ударопрочность;

простота в использовании и уходе.

Материал раковины

От того, из чего изготовлена раковина, зависит не только ее цена, но и комфорт в использовании, а также долговечность изделия.

Мойки бывают:

керамические;

композитные;

из нержавеющей стали;

из натурального камня.

Нержавеющая сталь

Этот материал считается одним из самых популярных в России – он недорогой, стойко выдерживает почти любые воздействия и прост в уходе. Однако не советуем брать самую дешевую нержавейку – вопреки названию, она часто подвержена ржавчине и легко деформируется. Как правило, клиентам рекомендуют выбирать мойку толщиной не менее 0,6 мм, в составе которой от 18 % хрома и от 10 % никеля.

Главный недостаток таких раковин – издаваемый ими сильный шум. Проблему можно решить при помощи специального шумоизоляционного слоя на обратной стороне дна. Более надежными считаются модели из цельнолитных листов. Также рекомендуем по возможности выбирать антиграфические мойки, так как глянцевые сложнее мыть и легко поцарапать. Другой вариант – раковины с PVD-покрытием.

Композит

Этот материал может похвастаться самой большой линейкой моделей – к композитам можно отнести акрил, агломерат, силгранит, фрагранит и другие разновидности искусственного камня. Как правило, в их состав входят песок или гранитная крошка.

Композитные мойки в использовании идентичны моделям из нержавейки, но служат они на порядок дольше и не издают лишнего шума. Из недостатков – более высокая цена.

Керамика

Классический вариант материала для раковины, но не без недостатков. Помните, что фаянсовые мойки с годами могут потрескаться и впитывают грязь через поры. Фарфоровые модели плотнее, и таких проблем с ними не возникнет. Лучше, чем у них, показатели прочности только у керамогранита – но такие раковины стоят больших денег.

Натуральный камень

Обычно для изготовления моек используется мрамор, оникс или гранит. Раковины вырезают из цельного куска камня, как правило, только на заказ – ценник будет соответствующий.