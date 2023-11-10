Где в доме скапливается больше всего опасных бактерий

Некоторым предметам в доме нужно уделять особое внимание, особенно если вы недавно переболели. Специалисты отмечают, что после болезни требуется более тщательная чистка домашней утвари, иначе можно снова заболевать.

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Если в доме есть домашние животные, а также во время болезни пылесосить и мыть пол следует не реже, чем каждые 2–3 дня.

Нужно следить за постельным бельем и подушками, так как кровать – это место, где мы проводим значительную часть своей жизни. Белье впитывает пот, на нем остаются частички кожи, всевозможные бактерии и вирусы. Поэтому после болезни нужно сразу же поменять постельное белье, а подушки отдать в химчистку. Помимо этого, простыни и наволочки лучше менять каждые 5–7 дней вне зависимости от того, болели вы или нет.

Нужно следить и за полотенцами, поскольку это прекрасное место для опасных бактерий. Менять полотенце нужно не реже одного раза в неделю. При повышенной влажности или при болезни одного из членов семьи полотенца нужно менять каждый день.

Также важно следить за чистотой посуды: кружек, ложек, вилок и тарелок. Врачи рекомендуют мыть посуду теплой водой со специальным средством после каждого использования.

«Болеющему человеку лучше выдать отдельную вилку, кружку и тарелку. Он должен пользоваться ими до тех пор, пока не выздоровеет. После посуду нужно хорошо промыть под горячей водой и только потом возвращать на общую полку», – рассказал доктор медицинских наук Пиял Алам.