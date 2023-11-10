Как выбрать недорогой вертикальный пылесос

На какие параметры стоит смотреть при выборе недорогого вертикального пылесоса
Когда у вас есть только ограниченное количество средств, то выбрать хороший вертикальный пылесос может быть непросто. Но вот на что стоит обращать внимание, если вы смотрите бюджетные модели.
Компоновка двигателя. Важное значение имеет расположение в вертикальном пылесосе двигателя, фильтра, пылесборника. Например, они могут находиться снизу над щёткой. И это не совсем удобно, поскольку управлять пылесосом будет тяжелее, под низкую мебель он пролазить тоже не будет. Кроме того, мощность всасывания у подобных пылесосов ниже.
Питание. Сейчас даже в бюджетных вертикальных пылесосах появляются литий-ионные аккумуляторы. И с точки зрения практичности лучше взять их. Исключение - если площадь вашего дома более 80 квадратных метров и если вы собираетесь в качестве основного устройства для уборки брать вертикальный пылесос. Тогда 25-30 минут на уборку от аккумулятора вам не хватит. Также у сетевых пылесосов выше мощность всасывания.
Турбощётка. Она поможет эффективно заметать пыль в воздуховод. Это решит проблему с небольшой мощностью всасывания у вертикального пылесоса по сравнению с полноразмерным напольным.