Безопасно ли оставлять дверцу стиральной машины открытой

У всех современных стиральных машин есть загрузочный люк. И после каждой стирки его нужно опустошать. Но стоит ли при этом закрывать дверцу машинки?

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Наиболее популярными сегодня моделями стиральных машин являются автоматические. У них может быть вертикальная или горизонтальная загрузка. Загрузочный люк расположен при этом с лицевой стороны устройства.

Сейчас большинство пользователей и специалистов по ремонту стиральных машин считают, что после стирки лучше оставлять дверцу машинки открытой. Связано это с тем, что там остаётся влага, из-за которой может появиться плесень, неприятный запах. Кроме того, это отличная среда для размножения бактерий.

Ридер

Но есть и те, кто считает, что имеет смысл дверцу стиральной машины закрывать после стирки. Известно, что постоянно открытая дверца может привести к провисанию люка под своим весом. В результате она в дальнейшем будет закрываться недостаточно плотно, поэтому стирка станет невозможной.