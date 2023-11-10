Как устранить неприятный запах из раковины: 4 простых способа

Как бы в доме ни было уютно и чисто, если стоит неприятный запах, расслабиться и наслаждаться комфортом едва ли получится.

© Unsplash

Источники зловонного аромата бывают разные. Но одной из самых частых причин неприятного запаха в квартире является слив кухонной раковины. И это вполне объяснимо: ежедневно мы так или иначе засоряем раковину остатками пищи, грязью и моющими средствами.

Видео дня

Все это постепенно оседает в сифоне, и в какой-то момент раковина начинает источать неприятный запах. Если проигнорировать его, то вскоре вы наверняка столкнетесь с засором, от которого избавиться без помощи сантехника не получится.

К счастью, существует несколько простых и эффективных способов, которые помогут устранить запах из раковины. Подробнее о них читайте в материале "Рамблера".

Сода + уксус

Два этих бюджетных средства в тандеме действуют слаженно и приносят отличный результат. Насыпьте три столовых ложки соды в слив, а после добавьте туда же стакан яблочного уксуса. По прошествии получаса смойте смесь двумя литрами кипятка, а затем включите кран с горячей водой и оставьте его на 2-3 минуты. Это поможет удалить остатки содово-уксусной смеси.

Газировка

Немногие знают об этом, но газировка, содержащая ортофосфорную кислоту, отлично справляется с въедливыми загрязнениями. Все, что вам потребуется для того, чтобы удалить неприятный запах – два литра газировки. Залейте их в сток и оставьте на ночь. По аналогии с содово-уксусной смесью, сначала промойте сток кипятком, а затем горячей водой из-под крана.

Горчица

Порошковая горчица идеально справляется с уничтожением микроорганизмов и налета на поверхностях. Добавьте в слив 3-4 ложки горчицы в порошке и залейте ее 1-2 стаканами горячей воды – это поможет устранить засор. Важно: данный метод подойдет лишь в том случае, если под раковиной установлены трубы из металла. Пластиковые трубы могут потрескаться.

Лимонная кислота