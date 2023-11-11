Россиянам дали советы, как бюджетно обновить интерьер

Текстильные изделия, которые мы используем в пространстве квартиры, не такие дорогие, а вот преображают пространство очень быстро. Замена штор, подушек, скатертей позволит не только визуально обновить жилище и придать ему свежую динамику, но и дополнить пространство интересными акцентами, — пояснила эксперт.

При желании сделать недорогой ремонт для обновления интерьера стоит осознанно подойти к выбору стиля. Так, классика или ар-деко обойдутся дороже, чем минимализм, лофт или скандинавский стиль, которые просты в реализации, отметила дизайнер. Сэкономить также можно на материалах для отделки и мебели. Для этого вместо натуральных Антелава советует выбирать аналоги. По своим характеристикам они ни в чем не уступают оригиналам. Например, можно купить столешницу из искусственного, а не натурального камня.