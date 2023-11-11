Нужно только включить фантазию.

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Когда постоянно подавленное настроение из-за стресса, авитаминоза, проблем на работе, люди ищут спасение и реабилитирует себя: одни с помощью бокальчика игристого, другие пьют успокоительные. А, что если волшебной таблеткой и спасением от сплина может стать ваш интерьер? Дизайнеры уверяют, что модный дофаминовый дизайн — то, что доктор прописал.

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Что такое дофаминовый дизайн

Дофамин — это нейромедиатор, гормон, который влияет на наше настроение. Поднимает его уровень что-то приятное: встреча со старой подругой, секс, прогулка по магазинам. Наконец, сделать это можно также с помощью визуальной картинки. То, что вы видите каждый день, а именно пространство вашей квартиры, также может влиять на уровень дофамина, если грамотно подобрать интерьер.

Дизайнеры придумали для этого дофаминовую стилистику. Это сочетание ярких цветов, узоров и предметов в одном пространстве, которые вас по-настоящему радуют.

Изменить дизайна на дофаминовый советуют не во всей квартире, а в каком-то опеределенном пространстве, где вы бываете чаще всего. Можно начать с небольшой зоны. Например, если вы работате из дома, выполните в дофаминовом дизайне место, где вы работаете. Главное, чтобы оно хоть немного перекликалось с основным интерьером комнаты.

Как создать дофаминовый дизайн

Эксперты по дизайну Софи Робинсон и Лиза Ханибалл говорят, что в интерьере должно быть то, что поднимает ваше настроение. Прежде, чем приступить к переделыванию пространства, посмотрите на палитру цветов, какие вас радуют больше всего.

Присмотритесь к обоям с яркими узорами. Возможно, среди них найдете те, что были у вашей бабушки. Атмосфера пространства, в котором вы выросли, дает чувство защищенности.

Слушайте только себя

Создавая дофаминовый дизайн, не стоит обращаться за помощью к друзьям или трендам. Слушайте только себя. Пространство в вашей комнате должно вас радовать так же, как любимый свитер или платье. И, если здесь и сейчас вы хотите неоново-розовую стену, покрасьте ее именно так.

Возьмите пример из кино

Помните фильм «Амели»? У главной героини дизайн интерьера был похож на тот, что на даче у бабушки. Здесь старинные комоды и трельяжи соседствовали с вполне современными креслами и дианами. Стены были украшены картинами в золоченых рамах, а около кровати была одна акцентная приглушенно-оранжевая стена. Такая стилистика кантри создавала ощущение невероятного уютного, пусть и немного сумбурного пространства.

К дофаминовому дизайну также относят теплые детские воспоминания. То есть, в интерьере можно воссоздать ту обстановку, которая была у бабушки на даче, где вы проводили много беззаботного и счастливого времени.

Отдавайте предпочтение узорам

В интерьере необязательно должны быть яркие стены, можно заменить буйство красок на обои с яркими узорами или попросить художника расписать стены с помощью картинок. С узорами может перекликаться мебель и ковры — чтобы создавалось впечатление единого пространтсва.

Уделите внимание мелким деталям

Если уж не переделывать комнату целиком, можно просто доработаь ее в дофаминовой стилистике. Например, добавить ярких акцентов: покрывало с узорами, подушки с яркими принтами, ковер с интересным и броским рисунком.

Пересмотрите освещение