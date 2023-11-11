Агроном рассказал, как хранить свеклу

Готовность корнеплода к уборке определяют по листьям - они начинают желтеть.

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После того, как овощ будет выкопан, нужно обрезать все листья, оставив черешок длиной 1 сантиметр. Для хранения лучше всего подходят корнеплоды диаметром 7-10 сантиметров. Но и крупные не стоит выбрасывать - они пролежат до нового урожая.

Кроме классических способов хранения, есть пара альтернативных вариантов. Во-первых, рассыпав поверх картофеля. Как правило, свекла усыхает, а картофель, напротив, отсыревает. При таком соседстве корнеплоды заберут лишнюю влагу у клубней.