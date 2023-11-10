Фактуры и цвета, которые добавляют пространству шарма

Обновить обстановку в квартире, добавив ей романтики загородного дома, вполне возможно самостоятельно, даже без участия дизайнера. Нужно только понять, с помощью каких цветов и фактур получится выразительно подчеркнуть тему гармонии с природой. Артур Кельт, стилист-координатор, рассказал об основных тонкостях оформления пространства в стиле загородного дома.

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Землистая палитра

Светлые и темные оттенки коричневого, бежевого с красноватым и желтым подтоном придадут интерьеру природный антураж. А еще практически все оттенки соломы и песка хорошо сочетаются другими цветами, характерными для природного стиля, — например, бирюзовым, голубым или лавандовым.

Для того чтобы добиться эффекта солнечного света за городом, достаточно будет отделать стены комнаты фактурными бежевыми флизелиновыми обоями, а на пол постелить коричнево-бежевый ковер из вискозы, материала из переработанной древесной целлюлозы.

Такой ковер интересен тем, что сочетает в себе гладкие и ворсистые нити, создавая эффект природной рельефной фактуры.

А в качестве декора обстановку в помещении можно дополнить приятными мелочами: зажженной свечой в коричневом стекле с ароматом ванили, гиацинта, макадамии или небольшой велюровой корзинкой для важных мелочей нейтрального бежевого цвета с подкладкой из клетчатой ткани.

Приглушенная зелено-голубая гамма

Приблизить обстановку квартиры к атмосфере загородного дома можно и с помощью светлых, как будто немного выгоревших на солнце предметов мебели, элементов отделки или текстиля. Серо-зеленые оттенки визуально расширяют пространство, привносят свежесть и воздушность. Поэтому они хорошо подойдут при оформлении помещений для сна. А еще светлыми оттенками оливкового, пыльно-голубого часто оформляют акцентные стены и застилают кровать в спальне.

Нежные оттенки с цветочными принтами

Еще одна заметная примета романтичного интерьера в стиле загородного дома — использование материалов с россыпями мелких цветов нежных оттенков: молочного, розового и сиреневого. Предметы с флористическими принтами украшают пространство, отвлекают внимание от незначительных недостатков и неровностей отделки, создавая в городской квартире уютную дачную атмосферу.

Так, например, хорошим выбором станет многоцветная штора, которая хорошо приглушает, а при необходимости полностью блокирует нежелательный свет. Такие шторы в сочетании с декоративными подушками с похожим цветочным принтом создадут гармоничный природный ансамбль.

Фактуры и текстуры натуральных материалов

Для оформления интерьеров в загородном стиле чаще всего используют натуральные материалы или качественную их имитацию без ярко выраженных современных деталей. Что касается подходящих фактур и текстур материалов, нужно понимать, что природные материалы не могут быть идеально ровными: каждый элемент имеет свой неповторимый почерк. Уместными будут, к примеру, лаконичный комод или стеллаж с выраженным древесным рисунком, деревянные рамки для фото, плетеное кресло из искусственного ротанга, покрытие из ламината на полу.

В качестве одного из подходящих для создания настоящего природного интерьера предметов мебели, к примеру, подойдет удобный столик на колесиках из ажурных стальных прутьев и столешницей под натуральное дерево. Функциональности этой модели добавляет наличие столешницы, которую можно снять и при необходимости положить внутрь корзины плед, диванную подушку или стопку книг.

А в спальне тему природного шарма поддержит мебель с изящными формами. Например, кровать визуально легкой конструкции из массива сосны и изголовьем в классическом стиле.