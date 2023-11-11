В сети назвали недорогие способы обновления полов в ванной комнате

Дизайнеры рекомендует обратить внимание на краску при обновлении пола в ванной комнате. При этом краска должна быть специальная – для влажных помещений и санузлов.

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На полу можно уложить керамогранит. Он создаётся из смеси глины, кварцевого песка и полевого шпата. Материал получается тонким и очень прочным.

Также на пол можно постелить ковёр, например, у входа или раковины, ванны или душевой.

Пол можно обновить винилом. Такой синтетический материал почти не отличим от натуральных. Он выпускается в виде планок, которые соединяются между собой замками.