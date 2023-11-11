Хризантема мультифлора: как сохранить до весны
К сожалению, этот цветок не обладает морозостойкими качествами. В открытом грунте он зимует плохо.
Самая частая причина гибели мультифлоры - вымокание. В период таяния снега вода застаивается, при низких температурах замерзает. Это и приводит к гибели растения.
Один из вариантов сохранить мультифлору до весны - прикопать ее в теплице, там она будет защищена от влаги. Дополнительно стоит укрыть сухими листьями и нетканым материалом, пишет телеграм-канал "Дачная жизнь".
Еще один способ сохранить растение - спустить его в горшке в погреб или подвал.
Можно использовать черенкование. Для него выбирают молодые побеги. Они быстро пускают корни в воде или субстрате. На подоконнике черенки укоренятся и окрепнут, а весной их можно будет посадить в открытый грунт.