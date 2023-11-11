Хризантема мультифлора: как сохранить до весны

К сожалению, этот цветок не обладает морозостойкими качествами. В открытом грунте он зимует плохо.

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Самая частая причина гибели мультифлоры - вымокание. В период таяния снега вода застаивается, при низких температурах замерзает. Это и приводит к гибели растения.

Один из вариантов сохранить мультифлору до весны - прикопать ее в теплице, там она будет защищена от влаги. Дополнительно стоит укрыть сухими листьями и нетканым материалом, пишет телеграм-канал "Дачная жизнь".

Еще один способ сохранить растение - спустить его в горшке в погреб или подвал.