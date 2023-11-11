Как украсить квартиру и дом на Новый год — 2024 своими руками? Оригинальные идеи праздничного декора

Праздничная атмосфера любого торжества, в том числе Нового года, во многом зависит от декора. Ведь встречать праздник в красиво украшенной квартире намного приятнее и веселее. Сделать новогодние украшения можно своими руками, собравшись всей семьей: это может стать веселой праздничной традицией.

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«Лента.ру» рассказывает, в каких цветах украсить квартиру и дом к году Дракона, а также публикует лучшие идеи украшений, которые можно сделать вместе с детьми.

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В каких цветах украсить дом к Новому году?

В 2024 году наступит год Зеленого Деревянного Дракона. Тем, кто хочет привлечь в дом удачу и процветание, стоит выбрать для оформления квартиры или дома цвета и оттенки природных материалов, рассказала «Ленте.ру» дизайнер-декоратор, основатель сервиса «Декор Академия» Анна Масленникова.

Какие цвета использовать для украшении дома к Новому году:

коричневый; бежевый, терракотовый; песочный; зеленый; фисташковый; оливковый; молочный; серо-зеленый.

Обратите внимание, что нельзя забывать и про красный — по поверьям, это любимый цвет любого дракона.

Также нужно обязательно добавить что-то золотое, серебряное или стеклянное. Словом, цветовая палитра для новогоднего оформления квартиры в этом году подходит к любому интерьеру Анна Масленникова

Покупать много декора ради одной новогодней ночи не стоит, отметила дизайнер интерьера, декоратор Ольга Зиронова. Однако можно прибегнуть к некоторым хитростям, которые пригодятся и для других праздников. Например, приобрести новые деревянные доски на кухню и деревянные менажницы, которые пригодятся не только для новогоднего стола, но и для других праздников.

«Дракон любит яркое, поэтому добавим золота: пара подушек с пайетками будет отлично смотреться на диване. Также квартиру отлично украсят новая дорожка на стол и свечи, а для настольных композиций подойдут орехи в скорлупе, цветы хлопка, деревянные палочки, веточки корицы или бадьяна», — уточнила Ольга Зиронова.

Какие украшения можно сделать к Новому, 2024 году своими руками?

Чтобы украсить дом к Новому году, красивые украшения не обязательно покупать: их можно сделать самостоятельно из подручных материалов.

Все, что нужно для изготовления новогодних украшений своими руками, продается в любом хобби-маркете. Если опыта нет, то можно найти подходящий мастер-класс в Сети или же посетить такой лично. В преддверии Нового года их проводят почти в каждом городе Анна Масленникова

Венок

Своими руками можно сделать венки из натуральной или искусственной ели. Украсить их можно тематическим декором — шишками, палочками корицы, сушеными апельсинами, а также искусственными красными ягодами. Такие венки идеально подойдут к вашему интерьеру и станут отличным вариантом украшения входной двери как в квартире, так и в частном доме. Или будут отличным подарком для друзей и близких.

Материалы для праздничного венка:

проволочная основа для венка; искусственные или настоящие еловые ветви; клеевой пистолет; проволока; выбранный декор: шишки, палочки корицы, красные ягоды, новогодние игрушки и так далее.

Как сделать венок из еловых веток своими руками?

Собрать одиночные еловые ветки в пучок и закрепить его проволокой на основе для венка. Повторять этот шаг до тех пор, пока на основе не останется свободного места. С помощью клеевого пистолета прикрепить к ветвям декор. Главное — не перестараться, чтобы венок выглядел стильно и празднично, но не аляповато.

Оригинальная елка

Еще один вариант новогодних украшений, которые можно сделать своими руками. Отлично подойдет для кухни или комнат в большой квартире, ведь полноразмерную елку в каждой комнате мало кто захочет ставить. А небольшая оригинальная елочка принесет атмосферу праздника в каждое помещение, не занимая много места.

Вариантов реализации такой задумки множество: можно повесить на стену гирлянду в виде елки, а можно сделать елку из шишек, проволоки и бисера. Также можно изготовить елочку из бумаги — это одна из самых популярных идей для новогодних поделок вместе с детьми.

Материалы для елки из бумаги:

зеленая бумага; карандаш и линейка; ножницы и клей; наклейки и блестки для украшения.

Как сделать елку из бумаги своими руками?

С помощью линейки нарисуйте на бумаге елку из четырех ярусов (верхний угол самый маленький, нижний — самый большой). Вырежьте шаблон и обведите его, чтобы получилось шесть одинаковых деталей. Вырежьте каждую деталь и сложите пополам вдоль. Нанесите клей на внешние стороны сгиба и склейте детали так, чтобы получилась елка. Остается только повесить игрушки на елку: для этого используйте наклейки, блестящий клей или вырезанные из бумаги другого цвета мелкие фигурки.

Хвойные композиции

В качестве украшения стола подойдет хвойная композиция, рассказала Ольга Зиронова. Такой декор будет смотреться отлично как в кабинете, так и на кухне или в спальне.

Материалы для хвойной композиции:

флористическая губка; веточки хвои; шишки или орехи в скорлупе; клеевой пистолет; красивая чаша или горшок.

Как сделать хвойную композицию для стола своими руками?

Флористическую губку, которую можно купить в любом цветочном магазине, пропитайте водой. Воткните в нее веточки хвои. Приклейте орешки и шишки с помощью клеевого пистолета. Положите композицию в горшок или чашу, чтобы веточки остались на виду, а губка оказалась внутри.

Хвойные композиции могут быть разного размера и формы. Например, можно сделать ее в виде небольшого леса, а можно придать форму елки. Как украсить елку, зависит от вашей фантазии. Можно использовать искусственный снег, елочные украшения, шишки или снежинки из бумаги.

Как украсить квартиру к Новому году?

В первую очередь разделите квартиру на зоны и подумайте, как именно вы хотите их украсить. Лучше всего, когда комнаты объединяет единый стиль, а праздничный декор вписывается в остальной интерьер квартиры.

Какие зоны можно украсить в квартире:

входную дверь — венками или гирляндами; стены — новогодними панно или календарями, гирляндами, мишурой; окна — бумажными снежинками, небольшими елочками на подоконнике, наклейками; потолок и люстры — свисающими снежинками, гирляндами и бумажными фонариками; мебель — украшением может стать постельное белье с новогодним принтом, а также подушки или покрывала в цветах праздника.

Не забудьте про главный атрибут каждого Нового года — елку. Можно поставить одну большую в главной комнате, а можно расставить в разных местах квартиры еще несколько маленьких, в том числе сделанных своими руками

Как украсить частный дом?

Как и в случае с квартирой, в первую очередь нужно выделить зоны, которые хотите украсить. «Не обходите вниманием основные поверхности в доме: стол, камин, комод. Лестница заслуживает отдельного внимания — перила можно украсить гирляндами и венками, а на ступенях расставить различный тематический декор и даже светодиодные свечи в красивых подсвечниках», — отметила Анна Масленникова.

На входные и межкомнатные двери можно повесить венки, а в глубокие прозрачные вазы поставить хвойные веточки, яркие блестящие шары, много шишек или орешков в скорлупе. Их композиции станут отличным дополнением любой комнаты. А добавить помещению высоты помогут спускающиеся шары разного диаметра. Их можно повесить над обеденным столом или вдоль штор.

«Постарайтесь сделать декор всего помещения в одних тонах, а композиции большими и эффектными», — подчеркнула Ольга Зиронова.

Также при украшении частного дома не стоит забывать про двор. Если там растет ель, стоит украсить ее специальными уличными гирляндами, которым не мешает работать снег или дождь, а также крупными елочными игрушками.