Дизайнер Антелава: бюджетно обновить интерьер позволят минималистичные стили

Их просто реализовать, и они не требуют больших затрат. А вот на классику или ар-деко придётся выложить приличную сумму. Ещё перед ремонтом важно грамотно подобрать материалы для отделки и мебели, отметила руководитель отдела по работе с дизайнерами интерьерной компании Mr.Doors Вероника Антелава.

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Если вы поняли, что пора что-то менять в комнате или во всей квартире, не торопитесь вызывать ремонтную бригаду. Чем лучше вы всё продумаете, тем меньших денег вам будет стоить обновление интерьера. Вероника Антелава в беседе с «Газетой.Ru» дала 3 важных совета по обновлению интерьера.

Выберите минималистичный стиль — подойдут минимализм, лофт и сканди.

«Все они довольно просты в реализации и помогут сэкономить средства», — отметила специалист.

Используйте искусственные материалы. Да, многие следуют тренду экологичности и натуральности. Но не нужно демонизировать искусственные материалы: по своим качественным характеристикам они не хуже натуральных и при этом помогают сэкономить. Напольное покрытие не обязательно должно быть из настоящего палисандра или французской ёлки — подойдёт ламинат или линолеум.