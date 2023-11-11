Как пересадить растение и не убить его: инструкция

С пересадкой растений связано много запретов и заблуждений. Нельзя пересаживать зимой, нельзя удалять лишние корни, нельзя разрушать земляной ком, нельзя поливать сразу или нельзя не поливать - от такого объема противоречивой информации можно вообще разлюбить растения и расхотеть делать с ними что бы то ни было.

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"Рамблер" предлагает не обращать внимания на сложившиеся стереотипы и действовать по ситуации. Растения пересаживать можно и нужно, важно понимать логику процесса и не бояться.

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Лучшим временем для пересадки считается весна и лето. Действительно в это время больше света, а значит растения лучше растут, быстрее адаптируются к новым условиям, меньше подвержены болезням. Поэтому в идеальном случае пересадку можно планировать на весну. Но ситуация может сложиться так, что растение нужно пересаживать прямо сейчас.

Как понять, что растение нуждается в пересадке

Корни разорвали горшок. Лучшее, что может произойти в растением, - отращивание таких мощных корней, натиск которых не в силах сдержать ни один горшок. Конечно, стоит пересадить в горшок побольше.

Вы купили новое растение. Если растение вы взяли в магазине или садовом центре, скорее всего, оно находится в транспортировочном горшке и специальном субстрате, в основе которого торф с торфом и еще торф. Для перевозки нормально, но в домашних условиях это гарантирует залив. Кроме того, нередко корни растения могут быть помещены в специальный стаканчик, его нужно обязательно удалять.

Вы залили растение и корни начали гнить. Некоторые растения довольно долго не подают вида, что с ними что-то не так. Поэтому если у вас есть подозрения, что с растением что-то не так, не ждите, пока оно умрет, проверяйте корни - они должны быть упругими, светлыми, чаще белыми, но у некоторых растений корни желтоватые или даже оранжевые.

Инструкция по пересадке

Подготовьте горшок. Идеальный вариант - прозрачные пластиковые горшки, которые в дальнейшем позволят наблюдать за состоянием корневой системы. Их можно поставить в кашпо. Важно, чтобы кашпо было свободным, чтобы между стенками горшка и кашпо циркулировал воздух. На дно горшка положите слой дренажа - это может быть керамзит, пеностекло, любые минералы - цеолит, диатомит и так далее. Но следите за размером, чтобы мелкие кусочки не проваливались сквозь отверстия. Замешайте грунт. Грунт можно взять специализированный или универсальный - в любом случае и тот, и другой нужно будет довести до ума, добавив в него любых разрыхлителей - вермикулит крупной фракции, перлит, древесный уголь, цеолит, диатомит. Достаньте растение из старого горшка. Осмотрите корни. Удалите сухие. Если ест гнилые корни, их стоит обработать специальными препаратами. Поставьте растение в новый горшок, он должен быть на пару сантиметров больше корневой системы. Если горшок будет слишком большим, вы рискуете залить растение, из-за чего снова начнут гнить корни. Засыпьте пустоты новым грунтом. Не надо проталкивать и утрамбовывать его пальцем. Действуйте осторожно, а чтобы грунт попадал в пустоты, слегка похлопывайте ладонью по стенке горшка.