Как часто нужно поливать комнатные растения

Самое важное, что необходимо всем комнатным растениям, - это свет. Даже тем, которых принято относить к теневыносливым. Все дело в том, что именно на свету происходит фотосинтез, благодаря которому растение растет, дышит и хорошо себя чувствует. При недостатке света, например, зимой растение может довольно болезненно реагировать на промахи цветовода, в том числе неправильный полив.

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"Рамблер" рассказывает, как правильно поливать растения, что они прекрасно себя чувствовали даже зимой.

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На самом деле главное правило одно - поливать растения нужно по мере необходимости. Но легко сказать и очень сложно сделать. Именно неправильный, а точнее чрезмерный полив чаще всего становится причиной гибели растения. Но ведь заводили мы их не для этого!

В большинстве случаев растения гораздо проще переносят пересушивание, чем залив. Убедиться в том, что цветочек хочет пить, можно по следующим признакам.

Между грунтом и стенкой горшка появилось пространство, земля как бы отошла.

Горшок стал легким.

Земля просохла не меньше чем на три сантиметра - проверять лучше пальцем, так вы точно поймете, насколько сухим стал грунт. Если не получается, значит почву нужно рыхлить. Но если грунт застывает, как камень, после каждого полива, значит в него нужно добавить разрыхлителей - цеолит, диатомит, вермикулит крупно фракции вполне подойдут. Причем достаточно заменить верхний слой грунта на более рыхлый, полностью пересаживать не надо.

Листья поникли - до этой стадии, конечно же, лучше не доводить!

Важно помнить, что у разных растений - разные потребности в воде, поэтому поливать все в один день - плохая идея. Для удобства растения можно сгруппировать, а можно просто запомнить.