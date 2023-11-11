Как часто нужно поливать комнатные растения
Самое важное, что необходимо всем комнатным растениям, - это свет. Даже тем, которых принято относить к теневыносливым. Все дело в том, что именно на свету происходит фотосинтез, благодаря которому растение растет, дышит и хорошо себя чувствует. При недостатке света, например, зимой растение может довольно болезненно реагировать на промахи цветовода, в том числе неправильный полив.
"Рамблер" рассказывает, как правильно поливать растения, что они прекрасно себя чувствовали даже зимой.
На самом деле главное правило одно - поливать растения нужно по мере необходимости. Но легко сказать и очень сложно сделать. Именно неправильный, а точнее чрезмерный полив чаще всего становится причиной гибели растения. Но ведь заводили мы их не для этого!
В большинстве случаев растения гораздо проще переносят пересушивание, чем залив. Убедиться в том, что цветочек хочет пить, можно по следующим признакам.
- Между грунтом и стенкой горшка появилось пространство, земля как бы отошла.
- Горшок стал легким.
- Земля просохла не меньше чем на три сантиметра - проверять лучше пальцем, так вы точно поймете, насколько сухим стал грунт. Если не получается, значит почву нужно рыхлить. Но если грунт застывает, как камень, после каждого полива, значит в него нужно добавить разрыхлителей - цеолит, диатомит, вермикулит крупно фракции вполне подойдут. Причем достаточно заменить верхний слой грунта на более рыхлый, полностью пересаживать не надо.
- Листья поникли - до этой стадии, конечно же, лучше не доводить!
Важно помнить, что у разных растений - разные потребности в воде, поэтому поливать все в один день - плохая идея. Для удобства растения можно сгруппировать, а можно просто запомнить.
Зимой, как правило, поливать можно реже, летом - чаще. Но это правило не всегда работает. Зимой может быть очень сухо из-за центрального отопления. А летом, наоборот, - сыро и влажно, например, когда идут дожди и устанавливаются довольно прохладные дни. Именно поэтому так важно проверять грунт пальцем.