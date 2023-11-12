Как часто нужно стирать наволочку и почему это важно

Около 7-8 часов в сутки мы проводим в постели, и этого времени вполне достаточно для того, чтобы на ткани скопилось около 500 миллионов отмерших клеток кожи, пота, а также микробов. Безусловно, грязное постельное белье нелучшим образом отражаться на состоянии иммунитета и здоровья в целом.

© Unsplash

Поэтому крайне важно знать, с какой периодичностью нужно стирать постельное белье. По мнению специалистов, наволочку нужно стирать не менее 1-2 раз в неделю. Если же вы спите с домашним животным, рискуете принимаете пищу в постели или склонны к потливости, то, конечно, чаще. Кроме этого, склонность к аллергии может привести к потребности стирать с повышенной регулярностью.

Также несвежая наволочка может плохо влиять и на состояние кожи. Различные уходовые средства, крема, недостаточно чистые волосы – за ночь наволочка успевает впитать частички всего этого, что в итоге может вызывать раздражение кожи и даже появление прыщей. Возможно, вы обращали внимание на то, что хуже выглядит именно та щека, которая чаще контактирует с подушкой.