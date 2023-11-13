Кинолог назвал три основных фактора здоровья собаки

Правильный уход за питомцем, который складывается из сбалансированного питания, регулярной вакцинации и соблюдение правил выгула – основа для здоровья и долголетия четвероногого друга, уверен президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

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По мнению специалиста, продолжительность жизни собаки напрямую зависит от того, чем она питается. Так, питание с общего стола, переедание приводит к проблемам со здоровьем.

Питомец должен питаться специализированным кормом, который содержит весь необходимый набор полезных элементов, а порция рассчитывается исходя из потребностей пса.

Еще одной опасностью для жизни собак является отказ от вакцинации. Эксперт заявил, что основные опасные заболевания, такие как бешенство, можно избежать только своевременной профилактикой. Кроме того, не менее одного раза в год необходимо посещать ветеринара для планового осмотра.

Выпускать собаку на самовыгул в условиях современного города – значит подвергать питомца неоправданному риску. Его может сбить машина, он может провалиться в яму, встретить агрессивных животных или стать жертвой догхантеров.

- Невозможно предсказать, что будет с собакой, которая гуляет в одиночестве, - заключил кинолог.