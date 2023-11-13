Елочка, готовься: декоратор рассказала, какие елочные игрушки сейчас в тренде

В столице в супермаркетах уже началась продажа искусственных елок, украшений к Новому году. «Вечерняя Москва» узнала у декоратора Дарьи Васильевой, какие елочные игрушки сейчас в тренде.

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Уже несколько лет в моде монохром. Многим нравится, когда все украшения подобраны в единой цветовой гамме. Однако от резких, выделяющихся деталей при таком варианте отказываться не стоит — можно добавить красочную мишуру или звездный наконечник.

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Если хочется чего-то более экстравагантного, следует обратиться к стилю бохо. Не бойтесь перегрузить новогоднее дерево яркими деталями, смело используйте при его украшении, скажем, шары с позолотой.

С прошлого года заметна «ностальгическая тенденция» — появляется интерес к елочным игрушкам в стиле СССР и к настоящим винтажным украшениям. Набор советских игрушек точно принесет больше уюта и поможет некоторым вашим родственникам вновь ненадолго стать детьми. Найти ретроигрушки можно на городских барахолках или новогодних базарах.

Многие производители выпускают украшения в советском стиле. И это, кстати, позволит вам словить моменты ностальгии и приятных впечатлений, связанных с детством.

Дискотеку заказывали?

Не стоит бояться экспериментов с елочными украшениями. Одной из необычных и красочных деталей может стать диско-шар, который будет своими отблесками привлекать к себе внимание. Есть варианты прикрепить к потолку или просто поставить на праздничный стол. Стоимость от 580 рублей.

Дошли и до белочки

Очутиться в лесной чаще и почувствовать новогоднее волшебство можно благодаря необычным фигуркам в виде белочек — такие тоже были популярны в советские времена. Белочки сделают дизайн более милым и уютным. Стоимость за единицу — от 259 рублей

Прямиком из космоса

Стоит обратить внимание на игрушки в виде космонавтов, которые были популярны еще во времена СССР. Сейчас создают самые разные варианты — можно найти даже игрушки в виде собак Белки и Стрелки. Стоимость за единицу: от 300 рублей.

Щелкунчик, становись

Этот персонаж был и будет связан с праздником. Щелкунчик в виде украшения на елке или ростовой куклы под деревом добавит в дизайн сказки и краски. Лучше всего выбирать сразу несколько разноцветных фигурок. Удобнее всего выбирать щелкунчиков на ниточке. Стоимость за набор — от 600 рублей

Натуральные вам шишки

Необычный тренд нескольких лет — это елочные игрушки из натуральных шишек, покрытые глиттером. Такие игрушки продемонстрируют вашу оригинальность и сделают дизайн по-настоящему зимним. Однако с таким украшением стоит обращаться максимально аккуратно, чтобы шишка не рассыпалась. Стоимость за набор — от 500 рублей.

Праздничный венок заказывали?

Еще один оригинальный и очень красивый элемент украшений новогоднего дома — это рождественский венок. Вариаций достаточно много. Кроме того, накануне Нового года проводятся мастер-классы по изготовлению этих украшений. Так что можно по полной программе проявить фантазию. Повесить его можно на дверь дома, на стену, а также украсить стол. Стоимость — от 1099 рублей.

Волшебный пряник

Самых юных членов семьи может порадовать необычный и очень стильный элемент на елке — подвеска в виде пряничного домика. Благодаря ярким цветам и блесткам такое украшение будет привлекать внимание празднующих. Кстати, в семьях с детьми на елку часто вешают конфеты. С ними и разбирать елку после праздников будет намного слаще. Стоимость за единицу — от 150 рублей.

Хвоя в цветах

Если обычные гирлянды порядком надоели, то всегда можно разнообразить дизайн и отдать предпочтение гирлянде в виде цветков. Это, кстати, поможет сэкономить на украшениях. Цвет подсветки у таких гирлянд можно регулировать, он достаточно яркий и добавит праздничного настроения. Стоимость — от 1500 рублей.

Задобрить дракона

2024 год — год Зеленого Деревянного Дракона. Чтобы задобрить животное в новогоднюю ночь, не стоит отказываться от его оттенков — зеленого и коричневого. Так вы сможете привлечь удачу на весь год. Стоимость набора из 100 штук — от 2000 рублей.

Ангельская верхушка

Если обычные звезды на верхушке дерева порядком надоели, можно обратиться к фигурным украшениям. Например, если дизайн елки выдержан в спокойных тонах, то можно приобрести украшение на верхушку дерева в виде ангела. Стоимость — от 890 рублей.

Не доверяй и проверяй

В преддверии праздника многие продавцы идут на уловки, чтобы получить больше прибыли. Мы разобрали самые известные из них: