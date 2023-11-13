Новые тренды в выборе кухни: актуальные советы дизайнера

Дизайнер и основатель дизайнерского бюро Carmine Home Надя Кармин рассказала о новых модных веяниях в выборе дизайна кухни. Так какие же тренды уже устаревают, и что приходит им на смену?

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Во-первых, говоря об устаревающих тенденциях, стоит вспомнить про калакатту, или белоснежный мрамор. Несмотря на то, что это вечная классика, в моду все больше входит цветной мрамор или мрамор с более отчетливым узором или прожилками.

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Во-вторых, следует упомянуть теряющие популярность черные и золотые смесители. На смену им приходит белая сантехника. Это и необычно, и практично, и универсально, так как белые краны легко сочетаются с разными дизайнерскими решениями. Также в последнее время в моду входит цветная сантехника в качестве яркого акцента в кухонном пространстве.

Что касается цветовой гаммы, то более актуальными становятся теплые оттенки, такие как: коричневый, терракотовый, бордовый. Постепенно они вытесняют полюбившиеся ранее синие и серые кухни. Теплая цветовая палитра создает уютную и гостеприимную атмосферу.

Кроме этого, в последнее время набирает обороты тренд на кухни без верхних шкафчиков. Отказавшись от них, можно визуально разгрузить пространство, сделать кухню более светлой и легкой. Это особенно актуально для помещений небольшой площади.

Если говорить о зонировании, то деревянные и лофтовые перегородки тоже постепенно начинаю надоедать. На замену приходят стеклоблоки, цветное спечное стекло.

Также в последнее время дизайнеры все чаще стараются отдавать предпочтение встроенному освещению и разного рода подсветкам. Это визуально "облегчает" пространство, разгружает его в отличие от массивных источников направленного света.