5 полезных привычек, которые помогут поддержать чистоту на кухне

Уборка на кухне похожа на замкнутый круг: как только вы избавляетесь от одних загрязнений, тут же появляются другие. Эксперты назвали пять полезных привычек, которые помогут поддержать чистоту в этом помещении.

© Вечерняя Москва

Стоит завести привычку мыть посуду и протирать поверхности сразу же во время готовки. Делать это вполне реально, пока закипает вода или обжаривается лук. Помимо этого необходимо тщательно продумать системы хранения так, чтобы любой предмет можно было легко взять и потом убрать на место.

Эксперты также советуют использовать бумажные полотенца и влажные салфетки. Они выручают, если необходимо смахнуть мелкий мусор или протереть поверхность, не оставляя разводов. Не менее важно сделать процесс готовки более аккуратным: накрывать сковородки и кастрюли специальными защитными сетками, ставить мобильный экран от брызг и запекать продукты в фольге, чтобы меньше пачкать духовку.

Раз в несколько дней эксперты советуют проводить ревизию холодильника и выбрасывать испорченные продукты, передает издание «Профиль».