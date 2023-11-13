В соцсетях стал популярным тренд с туалетной бумагой, хранящейся в холодильнике

В соцсетях стал популярным тренд с туалетной бумагой, которую хранят в холодильнике, пишет Independent.

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Как пишут СМИ, туалетная бумага, если ее убрать в холодильник, впитает в себя все резкие и неприятные запахи от продуктов. Считается, этот лайфхак пришел из гостиничного бизнеса, и теперь люди массово повторяют этот прием и делятся впечатлениями.

«Невероятно, но этот способ действительно работает», — пишут восторженные комментаторы.

А некоторые из пользователей нашли другое применение туалетной бумаге из холодильника. Они уверяют, что ее можно использовать в качестве охлаждающего компресса, поскольку рулон не пропускает тепло остается холодным «в течение восьми часов».