Дачникам описали соблазнительный для кротов участок

Главным соблазном для кротов на дачном участке являются насекомые. Непрошенных гостей также может приманить перекопанный грунт, рассказала агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных в беседе с изданием «БелНовости».

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В удобренных грядках с регулярными посадками обитает много насекомых. Они селятся в толще грунта, на поверхности земли и листьях. В возделанной земле немало дождевых червей, которыми лакомится крот. Рыхлый грунт к тому же проще копать, напомнила эксперт. Компост, в котором разводятся жуки и личинки, также притягивает к огороду кротов.

Кроме того, отогнать кротов помогают лисы, собаки и коты, отметила Коврижных.