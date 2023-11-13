Собаки каких пород отлично уживаются с кошками

У вас уже есть кошка, но хотите завести ещё и собаку? Вот на какие породы стоит обратить внимание.

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Лабрадор-ретривер. Это очень дружелюбные и энергичные собаки. Кроме того, они легко поддаются дрессировке и любят детей.

Бигль. Характер у них отзывчивый и весёлый. Вместе с тем они игривы и активны. Собаки этой породы одиночество не любят, поэтому смогут легко подружиться с кошкой.

Бассет-хаунд. Они известны своим спокойствием. К жизни с кошкой такие собаки привыкают благодаря своей уравновешенности и терпеливости.

Бульдог. Они любят отдыхать, но при этом у них спокойный характер. С другими собаками бульдоги плохо сходятся, а вот с кошкой могут найти общий язык.

Золотистый ретривер. Такие собаки очень активны и дружелюбны. Однако из-за своей энергичности они могут гоняться за кошкой.

Папильон. Они игривы и легко обучаются всему.