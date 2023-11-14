9 лучших комнатных растений для зимы

Крис Боннетт, основатель GardeningExpress.co.uk, перечислил несколько наиболее подходящих для зимнего времени комнатных растений. Они поднимут настроение и помогут очистить воздух в помещении.

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Бостонский папоротник. Пышное зелёное растение, которое создаст успокаивающую атмосферу в доме и очистит воздух. Этот папоротник хорошо растёт в тенистом месте.

Слоновье ухо (Алоказия). Стебли у него покрыты полосками, как у зебры. Это растение поможет создать в квартире атмосферу тропиков.

Комнатный ананас. Хорошо расти он будет на солнце на подоконнике.

Монстера Минима. Станет отличным выбором, если места у вас дома не так много. Ухаживать за этим растением очень легко.

B&Q

Филодендрон. Поставьте его на светлое место и регулярно опрыскивайте. Существует также множество разновидностей этого растения.

Молитвенный завод. По ночам листья растения складываются, как руки человека при молитве.

Суккуленты. За ними легко ухаживать, и они подойдут даже тем, кто только начинает разводить растения.

Кокосовая пальма. Она прекрасно будет чувствовать себя в тёплом, влажном и наполненном солнечным светом месте. То есть в ванной или на кухне.