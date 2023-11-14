8 работающих способов приучить кошку к лотку

Приучение кошки к лотку может быть непростым. Главное в этом - правильный подход. Вот о чём конкретно вам нужно помнить.

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Выберите правильный лоток. Некоторые кошки больше любят закрытые ящики, а некоторые - открытые. Кроме того, если кошек несколько, то лучше для каждой купить отдельный лоток.

Выберите подходящий наполнитель. Кошки могут быть придирчивы к типу наполнителя. Определите, какой именно из них больше нравится вашей кошке: в этом поможет только метод проб и ошибок.

Выберите тихое место. Кошки любят уединение. А ещё проследите, чтобы рядом не было мисок с водой или едой.

Положительное подкрепление. Если ваша кошка начала ходить в лоток, то давайте ей за это награду. Также обязательно хвалите её, чтобы питомец понял, что всё делает правильно.

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Постоянный график. Установите для кошки определённый график посещения туалета. Кроме того, часто кошки ходят в лоток после приёма пищи.

Отслеживайте знаки. Научитесь понимать, когда ваша кошка хочет в туалет. Например, она может начать копаться в мусоре, вести себя беспокойно, мяукать. Отведите в этом случае животное к лотку, посадите туда, погребите наполнитель при помощи его лапок.

Держите лоток в чистоте. Каждый день убирайте мусор из лотка и меняйте регулярно подстилку. Помните, что кошки очень чувствительны к запахам.