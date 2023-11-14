Как поступить с домашними животными при разводе

Домашние животные считаются имуществом владельцев, по этому при разводе их «делят» через суд. Об этом рассказала член Ассоциации юристов России Вита Галайба, пишет РИА «Новости».

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Раздел имущества супругов, к которому относятся и животные, происходит в соответствии с положениями Семейного кодекса РФ (статьи 34 и 38), где указано, что животные подлежат разделу между супругами так же, как и любое движимое имущество, например, автомобиль, пояснила эксперт.

«Поскольку животное – это неделимая вещь, то по правилам одному из супругов передается в собственность животное, другому – денежная компенсация», – сказала юрист.

В случае гражданского брака питомец остается с тем, кто его приобрел. При зарегистрированном браке для определения денежной компенсации назначается экспертиза, которая определяет стоимость животного.

Решая, кто получит питомца, а кто денежную компенсацию, суд принимает во внимание целый ряд факторов: заинтересованность того или иного супруга и его обращение с животным, возможность и желание содержать его, привязанность к питомцу. Если животное приобреталось в дар одному из супругов, то чаще всего суд признает его как личное имущество того, кому сделан подарок, отметила юрист.