Как поступить с домашними животными при разводе
Домашние животные считаются имуществом владельцев, по этому при разводе их «делят» через суд. Об этом рассказала член Ассоциации юристов России Вита Галайба, пишет РИА «Новости».
Раздел имущества супругов, к которому относятся и животные, происходит в соответствии с положениями Семейного кодекса РФ (статьи 34 и 38), где указано, что животные подлежат разделу между супругами так же, как и любое движимое имущество, например, автомобиль, пояснила эксперт.
«Поскольку животное – это неделимая вещь, то по правилам одному из супругов передается в собственность животное, другому – денежная компенсация», – сказала юрист.
В случае гражданского брака питомец остается с тем, кто его приобрел. При зарегистрированном браке для определения денежной компенсации назначается экспертиза, которая определяет стоимость животного.
Решая, кто получит питомца, а кто денежную компенсацию, суд принимает во внимание целый ряд факторов: заинтересованность того или иного супруга и его обращение с животным, возможность и желание содержать его, привязанность к питомцу. Если животное приобреталось в дар одному из супругов, то чаще всего суд признает его как личное имущество того, кому сделан подарок, отметила юрист.
Для разрешения спорных вопросов эксперт посоветовала представлять в суде показания свидетелей, а также переписку в мессенджерах и социальных сетях.