Бегония домашняя: описание, условия содержания, уход

Бегония — одно из самых популярных комнатных растений. Ведь она способна радовать роскошным цветением в течение длительного времени, а ухаживать за ней при этом под силу даже начинающим цветоводам.

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Все, что необходимо знать об условиях содержания бегонии, рассказывает «Лента.ру».

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Что такое бегония

Бегония на сегодняшний день является, пожалуй, самым распространенным цветущим растением. И выращивают ее не только в квартирах, но и в садах, парках, а также просто на улицах городов — ведь она отлично справляется с функцией украшения ландшафта.

Род этого растения относится к одноименному семейству бегониевых.

В дикой природе эти цветы можно встретить во влажных тропических лесах, а также в горах (как правило, на высоте 3-4 километра над уровнем моря), в некоторых случаях бегонии также растут в сухих тропиках и субтропиках.

Так, например, очень много бегоний в Южной Америке, в Азии (особенно в Гималаях, горных областях Индии, на Шри-Ланке), а также в Африке — точнее, в ее влажной части на Западе. Кстати, существует мнение, что именно Африка много лет назад стала родиной бегонии.

Обнаружено же это растение впервые было в 1687 году — французским монахом и ботаником Шарлем Плюмье, принимавшим участие в научной экспедиции на Антильские острова в Вест-Индию, которая была организована управляющим флотом в Марселе Мишелем Бегоном — именно в его честь цветок и был назван. По возвращении из экспедиции Плюмье издал книгу «Описание растений Америки с их рисунками». В ней он и рассказал всему миру о своей находке.

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Виды и сорта бегонии

Всего насчитывается более тысячи видов бегонии. И все их можно разделить на две группы: цветущие и декоративно-лиственные сорта. Как можно догадаться по названию, первые завораживают узорами на листьях, вторые же — яркими цветами. Эти группы в свою очередь делятся на подвиды. И вот самые популярные из тех, что выращивают в домашних условиях:

Клубневая. Как правило, у нее можно встретить махровые соцветия разных оттенков. Особенно часто выбирают клубневые бегонии с двухцветными или окантованными контрастной каймой лепестками. Нередко цветки этого вида сравнивают с розой или гвоздикой, а иногда и с пионом. Необычный вариант клубневой бегонии называется ампельная. Ее изюминка в том, что стебельки с цветами ниспадают гирляндами (иногда их длина доходит до 50 сантиметров). Такое растение красиво подвешивать, например, на балконе;

Как правило, у нее можно встретить махровые соцветия разных оттенков. Особенно часто выбирают клубневые бегонии с двухцветными или окантованными контрастной каймой лепестками. Нередко цветки этого вида сравнивают с розой или гвоздикой, а иногда и с пионом. Необычный вариант клубневой бегонии называется ампельная. Ее изюминка в том, что стебельки с цветами ниспадают гирляндами (иногда их длина доходит до 50 сантиметров). Такое растение красиво подвешивать, например, на балконе; Кустовая. Самая популярная ее вариация — вечноцветущая бегония. Ее особенность в том, что в комнатных условиях она может цвести круглый год, что и следует из названия. Цветы у нее небольшие, но их, как правило, довольно много. Бывает разного окраса: белого, красного, розового. Также отличается блестящими листьями не только зеленых, но и красных оттенков;

Самая популярная ее вариация — вечноцветущая бегония. Ее особенность в том, что в комнатных условиях она может цвести круглый год, что и следует из названия. Цветы у нее небольшие, но их, как правило, довольно много. Бывает разного окраса: белого, красного, розового. Также отличается блестящими листьями не только зеленых, но и красных оттенков; Элатиор. Это гибрид клубневой и кустовой бегонии, который растет только дома, так как его побеги слишком тонкие для выживания в уличной среде. Цветет элатиор в не самое обычное время — осенью и зимой. Зачастую цветки довольно крупные (около пяти сантиметров в диаметре). Белого, желтого, красного или оранжевого окраса;

Это гибрид клубневой и кустовой бегонии, который растет только дома, так как его побеги слишком тонкие для выживания в уличной среде. Цветет элатиор в не самое обычное время — осенью и зимой. Зачастую цветки довольно крупные (около пяти сантиметров в диаметре). Белого, желтого, красного или оранжевого окраса; Королевская. Это декоративно-лиственный вид бегонии. Она имеет крупные листья, которые часто сравнивают с формой сердца. Ее длина при этом порой достигает 30 сантиметров. Окраска листьев чаще всего неоднородная — иногда темно-зеленая, а иногда — красная или даже коричневая.

Оптимальные условия для роста бегонии

Освещение

Цветовод Наталия Гребенченко отмечает, что этот цветок довольно требователен к освещенности и влажности, также для него важен и температурный режим, но это не означает, что научиться ухаживать за бегонией комнатной слишком сложно. «Просто для начала важно знать, что от прямого солнечного света листья растения могут получить ожоги, что потребует длительного восстановления, — предупреждает эксперт. — Поэтому полутень или рассеянный свет будет оптимальным вариантом для цветущих представителей рода бегоний».

Температура

Что касается температуры, то, по словам Гребенченко, в зимнее время, когда растения переходят в режим покоя, она не должна опускаться ниже 15 градусов. «Летом же им будет комфортно при температуре выше 18 градусов, но при очень высоких градусах ваша бегония будет грустить, пережить этот период поможет опрыскивание, но не самого цветка бегонии, а пространства вокруг него. Если же опрыскивать непосредственно растение, то на его листьях могут появиться пятна», — рассказывает цветовод.

Влажность

Сохранять довольно высокую влажность воздуха необходимо как минимум потому, что изначально бегония — это растение тропическое. И, если есть желание, можно попробовать воссоздать такие климатические условия. Для этого горшок с цветком можно поставить на блюдце с увлажненным торфом или галькой с водой. Влага будет испаряться, и растение будет чувствовать себя почти как «дома».

Полив и подкормка

«Полив бегонии между тем должен быть аккуратным и лишь отстоянной водой комнатной температуры, — подчеркивает Наталия Гребенченко. — В случае с бегониями, их лучше не долить, чем перелить».

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Что касается частоты полива, то есть определенные правила, которым стоит следовать:

летом полив растения необходимо производить обильно и пару раз в неделю. В случае зноя и вовсе лучше увлажнять грунт в горшке ежедневно, но по чуть-чуть;

примерно с октября полив лучше уменьшить. Здесь уже необходимо ориентироваться лишь на сухость грунта;

зимой полив следует свести к минимуму;

а с марта частоту и интенсивность полива постепенно увеличивают.

При возникновении сомнений Наталия Гребенченко рекомендует ориентироваться на просыхание верхнего слоя грунта. Если он сухой — значит, можно смело поливать.

Отдельно необходимо сказать про бегонии клубневого типа. Они зимой находятся в анабиозе. Клубни в это время нужно просто хранить в торфе — полив в период холодов не производится.

«Что касается удобрений, я советую закладывать их сразу в грунт при высадке растения на постоянное место (горшок). Я, например, использую профессиональные удобрения пролонгированного действия, — поясняет цветовод. — Принцип действия у таких удобрений — постепенное растворение и высвобождение питания. Сам грунт для бегонии я выбираю легкий, тот, в котором преобладает торф. Его можно приобрести в специализированных магазинах».

Уход во время цветения

Согласно словам эксперта, никакой особый уход за бегонией комнатной в период цветения не понадобится, если растение действительно здорово. Разве что можно поддержать цветок подкормкой минеральным удобрением с увеличенным содержанием фосфора и калия. Делать это нужно раз в 7-10 дней, при этом количество удобрения должно быть в два-три раза меньше рекомендуемой нормы.

Цветение у бегонии, как правило, начинается уже в первый год жизни и длится три-шесть месяцев. Что касается клубневых бегоний, то фазу их цветения можно продлить, если удалять все женские цветки еще в зачаточном состоянии.

Что делать, если бегония не расцветает

В первую очередь, уверена цветовод, нужно проверить, все ли необходимые растению условия были созданы. Иногда хозяин слишком сильно заботится о бегонии. Так, проблема может быть в недостатке освещенности и даже в избыточной подкормке. Поэтому в случае, если цветение отсутствует, можно попробовать:

переставить цветок в более освещенное место;

приобрести эффективный увлажнитель воздуха;

отрегулировать температурный режим;

снизить количество удобрений;

проверить, защищено ли растение от сквозняков.

Пересадка и размножение бегонии

Пересадка бегонии, как отмечает Наталия Гребенченко, осуществляется весной, обычно в марте.

«Пересаживайте цветок тогда, когда пришло время для нового горшка. Это можно понять по выпирающим из тесного кашпо корням. При этом новый горшок, конечно же, должен быть более просторным — примерно на два-три сантиметра больше предыдущего», — говорит эксперт.

Инструкция по пересадке бегонии

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Бегонию необходимо аккуратно достать из горшка и очистить ее корни от старого грунта. Затем цветок можно поместить в слабый раствор калия перманганата примерно на час. После чего важно осмотреть корневую систему и удалить все ее поврежденные части. На дно нового горшка следует уложить дренаж из керамзита, засыпать его крупнозернистым песком и установить бегонию, бережно засыпав ее корни почвенной смесью. Первое время после пересадки бегонию нужно поливать обильно.

Размножение бегонии

«Что касается размножения бегонии, то его лучше производить весной или летом, например, при пересадке, — рассказывает Наталия Гребенченко. — Необходимо отделить черенки от корневой системы бегонии. При этом следует брать подходящие черенки, это не должна быть срезанная макушка, такую же палку в итоге получите. Необходимо брать боковые побеги. Затем черенки нужно укоренить в стаканах 0,25 литра. Позже, по мере роста корней, нужно перенести растения в стаканы по 0,5 литра, а затем и в литровые. И только потом лучше высаживать их на постоянное место — в горшок от четырех литров. Я, например, для создания шикарного куста и обильного его цветения сажаю по два черенка в один горшок».

Обрезка и формирование куста

С помощью обрезки бегонии можно не только регулировать ее рост и цветение, но и даже увеличить срок ее жизни. Особенно важно производить обрезку, когда появляются сухие либо поврежденные листья и побеги.

Этапы обрезки бегонии

Начало обрезки. Начинать формирование куста нужно, когда он еще молодой, то есть когда растение достигает всего шести-семи сантиметров в длину. Уже тогда можно начать срезать верхушку. Таким способом можно «заставить» бегонию давать боковые побеги и разрастаться в ширину. Сокращение полива. После первой обрезки полив нужно немного снизить — это стимулирует рост цветка. Дальнейшая обрезка. Следующую обрезку необходимо провести, когда уже боковые стебли достигнут десяти сантиметров в длину. Важный нюанс: обрезать стебель нужно над почкой, которая находится с внешней стороны. Окончание обрезки. В последующие разы у взрослого растения эту процедуру можно проводить лишь для удаления наиболее разросшихся или вовсе засохших стеблей, а также в случае поддержания определенной формы.

Борьба с возможными болезнями и вредителями

Болезнь лучше предупредить, чем лечить, замечает Наталия Гребенченко.

Важно помнить: бегония чутко реагирует на нарушение правил содержания. Но если растение здорово, вероятность поражения паразитами крайне мала, говорит Наталия Гребенченко

Пару раз в месяц цветовод рекомендует проводить осмотр цветка, чтобы вовремя заметить изменения и внести коррективы в уход.

На что обратить внимание? Есть ли на кончиках листьев коричневая кайма? Падают ли они? Если да, то, вероятно, растение нуждается в дополнительном поливе и увлажнении воздуха; Бледные ли листья? Это может свидетельствовать о том, что им не хватает света; Есть ли серая гниль или грибок? Это может говорить об избытке влаги и/или пониженной температуре. Части цветка, пораженные грибком, нужно удалить, а остальное растение обработать фунгицидами; Что насчет белого налета на листьях? Его наличие говорит о поражении мучнистой росой. Так происходит, если цветку не хватает влаги. Чтобы вылечить бегонию, нужно обработать ее однопроцентным раствором коллоидной серы.

Борьба с паразитами

Чаще всего в случае неправильного ухода на бегониях по итогу заводятся такие паразиты, как тля и паутинный клещ. Как правило, их можно заметить на обратной стороне листьев. Уничтожить их можно с помощью инсектицидов, например, таких как «Моспилан» и «Актара».

Их же, по словам Гребенченко, можно использовать для профилактики вредителей один-два раза месяцев. В этом случае 0,25 грамма средства нужно растворить в одном-двух литрах воды. С помощью «Моспилана» нужно обрабатывать только листья, а «Актарой» можно также сделать полив под корень (только в этом случае лучше для разбавления инсектицида использовать большое количество воды).