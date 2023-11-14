Что подарить человеку, у которого есть все: оригинальные идеи и советы

Выбрать подарок человеку, у которого все есть — задача не из легких. Особенно если он — мужчина. Потому что даже для самой обеспеченной дамы никогда не будут лишними хорошие духи или ювелирные украшения, а вот чтобы придумать, что подарить состоятельному мужчине на день рождения или на Новый год, придется поломать голову. «Лента.ру» выяснила, как правильно подойти к выбору подарка, чтобы даже недорогой презент смог доставить положительные эмоции человеку, у которого все есть.

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Как выбрать подарок обеспеченному человеку?

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Сложнее всего выбирать подарок человеку, который ни в чем не нуждается, поскольку все, что может ему понадобиться или заинтересовать, он без малейших затруднений покупает себе сам. Как быть в этом случае?

Психолог Олег Шевченко в беседе с «Лентой.ру» отметил, что, конечно, всегда можно обойтись стандартным вариантом высококачественного алкоголя — коньяка или виски — в сочетании с коробкой дорогих конфет. Это отличный вариант подарка для человека, который не слишком близок или не очень хорошо знаком.

Если речь идет о добром знакомом, но подарить дорогой подарок возможности нет, можно преподнести ему банальный набор носков, ремень из натуральной кожи или портмоне — такие вещи всегда пригодятся, поскольку со временем изнашиваются, а они используются всегда, продолжил эксперт.

Однако ценность такого подарка будет измеряться исключительно его денежным эквивалентом, который для обеспеченного человека не имеет никакого значения. То есть такой презент не доставит радости и будет воспринят просто как соблюдение необходимых формальных приличий, — Олег Шевченко.

Поэтому собеседник «Ленты.ру» все же советует подумать над тем, чтобы подарок был нестандартным и предназначался именно определенному человеку.

«Ведь на самом деле существуют вещи, в которых нуждаются и которые не могут купить себе сами даже самые богатые. Речь идет о любви, дружбе, внимании, заботе — все это может и должно быть воплощено в подарке», — подчеркнул Олег Шевченко.

Поиски оригинального небанального презента в первую очередь ограничиваются двумя главными критериями: кем приходится дарителю виновник торжества и какое количество денег можно потратить на подарок.

Как выбрать подарок начальнику?

В данном случае желательно, чтобы эмоции, которые вызовет в человеке презент, были связаны с его профессиональной деятельностью и рабочей командой. Тем более что и сам подарок шефу обычно бывает коллективным.

Вот несколько таких вариантов.

Видеозапись с эпизодами корпоративной жизни

Такое видео можно сделать самостоятельно или заказать монтаж в профессиональных студиях. Главное — иметь достаточное количество видеоматериалов, снятых в ходе совместной деятельности. Если таковых не имеется, можно смонтировать ролик о самом начальнике — опять же при условии, что в его соцсетях найдется достаточное количество необходимых фото и видео. Также отличный вариант — специально перед праздником записать видеопоздравления от коллег, такой подарок точно порадует шефа, если подойти к процессу креативно и с юмором.

Портрет

Заказать художнику можно как классический портрет виновника торжества, так и его различные вариации — шарж, изображение на стекле, скульптурный портрет, чеканку и так далее. Только обязательно нужно учитывать характер человека — например, шарж оценит далеко не всякий.

Можно также заказать совместный портрет — начальник в окружении ближайших соратников. Все зависит от фантазии и отношений с шефом.

Выступление любимой группы прямо в офисе

Интересный вариант — когда перед началом планерки или производственного совещания ничего не подозревающего шефа в кабинете ждут музыканты, встречающие его любимой песней. Такой сюрприз способен растрогать до глубины души даже самого несентиментального человека.

Подарки, связанные с хобби

Если у начальника имеется увлечение, которому он посвящает свое свободное время, то ему будет приятно, если в праздник подчиненные вспомнят об этом.

Какие вещи для хобби можно подарить начальнику:

спиннинг;

теннисная ракетка;

клюшка для гольфа;

набор для бани;

коллекционный антиквариат;

курительная трубка;

футбольный мяч;

букинистическая книга;

редкая монета;

набор сигар;

картина.

Гравировка

Гравировка может стать хорошим подарком, если между начальником и подчиненным все же имеется достаточная дистанция или есть другие причины избегать личных, индивидуальных подарков.

Памятную надпись можно сделать на авторучке, бокале, фляге, сувенирном ноже и так далее. Еще в качестве презента такого рода может выступать подарочная монета.

Как выбрать подарок коллеге по работе?

С коллегами дело обстоит обычно несколько проще, чем с начальством, отмечает Олег Шевченко. «Чаще всего вы хорошо знаете их интересы, много времени проводите вместе и находитесь в одной "весовой категории" в плане финансов», — поясняет эксперт.

Поэтому, выбирая подарок на день рождения или Новый год товарищу по работе, можно позволить себе более широкий выбор презентов — они могут быть связаны как с трудовой деятельностью, так и с личной жизнью, — Олег Шевченко.

Варианты подарков коллеге:

мини-сейф;

органайзер для канцелярии;

ланч-бокс;

визитница;

пауэрбанк;

сертификат на квест — туда можно пойти всем коллективом;

набор для приготовления настоек — обычно в него входит несколько пакетов со специями и травами, которые можно комбинировать;

хлебопечка;

билеты в театр или на концерт любимой группы;

зажим для галстука.

Также можно рассмотреть интеллектуальные подарки. Они подойдут не всем, но в случае «попадания» будут очень приятны и полезны. Поэтому прежде чем дарить такой подарок, нужно подробно выяснить, чем интересуется виновник торжества.

Обучающий курс

Может затрагивать самые разные области — науку, искусство, литературу, историю. Прекрасный подарок для тех, кто хочет учиться чему-то новому.

Абонемент на мастер-класс

Подойдет любителям делать что-то своими руками — это могут быть кулинария, гончарное мастерство, резьба по дереву и многое другое.

Тематический семинар

Можно подарить сертификат на разовый семинар в интересующей человека области. Такие мероприятия бывают связаны с медициной, воспитанием детей или касаться каких-то других жизненных вопросов.

Как выбрать подарок другу?

Поиск подарков человеку, у которого все есть и который при этом является близким другом или добрым приятелем, — задача, сложная вдвойне. Особенно если даритель сам не настолько обеспечен, как его товарищ. Однако в этом случае можно позволить себе более личные и даже интимные подарки.

Генеалогическое древо

Составление родословной можно заказать у профессионалов, только имейте в виду, что стоит это недешево. Однако можно заняться поисками самостоятельно — имеется довольно большое число источников с массой генеалогической информации. Можно даже заблаговременно зайти к другу в гости и попросить показать семейные альбомы — якобы из любопытства. Полученные любым способом данные нужно будет оформить в родословную книгу с красивым переплетом. Такой подарок виновник торжества будет хранить с особым трепетом.

Совместное время

Нет ничего ценнее человеческого общения, поэтому другу можно в буквальном смысле подарить себя, а именно совместный поход в ресторан, бар, на стадион и так далее. Это также может быть посещение бани или прогулка на лошадях — все зависит от общих интересов.

Можно запланировать какое-либо экстремальное развлечение. Только не стоит покупать билеты на футбольный матч или на прыжок с парашютом заранее, чтобы человек не был потом вынужден перестраивать свои планы. Лучше, если это будет сертификат, причем он может быть сделан самостоятельно.

Забавные подарки

Если даритель существенно ограничен в деньгах, можно взять простой недорогой предмет и сделать его памятным. Например, купить чехол для смартфона и разместить на нем фото счастливых моментов, например, совместного отпуска, или напечатать постер группы, которую любит человек, и так далее.

Также близкому другу можно подарить:

квадрокоптер, с помощью которого можно заснять красивую панораму во время поездок и путешествий;

перчатки с подогревом — они особенно хороши для любителей зимних видов спорта, прогулок и подледной рыбалки. Дополнить подарок можно комплектом термобелья;

автомобильный органайзер, чтобы хранить документы, которые всегда должны быть под рукой — карточки, ключи и прочие;

соковыжималку, которую оценит любитель здорового питания;

электрическую шашлычницу или грильницу, чтобы была возможность готовить вкусное мясо в домашних условиях;

цифровую метеостанцию, которая поможет узнать об изменениях погоды;

бинокль или домашний телескоп — такие «игрушки» точно будут интересны большинству мужчин;

очки виртуальной реальности — устройство, которое принесет человеку массу новых впечатлений. Для подключения достаточно установить на смартфон специальное приложение и соединить устройства в соответствии с инструкцией.

Как выбрать подарок для родственника?

При выборе презента обеспеченному родственнику его стоимость вообще не играет роли, главное, чтобы он был полезен или просто приятен человеку.

Умная колонка

Этот девайс используется для голосового управления домашними устройствами. Выбирая тип колонки, учитывайте размер комнаты и место, куда ее можно будет поставить.

Генетический тест

Такой тест определяет ряд параметров организма, таких как предрасположенность к заболеваниям, непереносимость определенных видов продуктов, происхождение и так далее. Это отличный презент человеку, который заботится о здоровье и хочет больше узнать о своих корнях.

Домашняя пивоварня

Представляет собой емкость, с помощью которой из солодового экстракта или сусла можно приготовить пиво в домашних условиях. Такой подарок точно понравится любителю домашнего алкоголя или просто человеку, который обожает домашние эксперименты.

Акваферма

Это миниатюрная экосистема замкнутого типа, в которой сверху находится комнатное растение, а снизу — маленький аквариум. Такой подарок подойдет тем, кто любит живую природу, но не располагает достаточным временем, чтобы полноценно заниматься цветами или домашними питомцами.

Подарочная коллекция книг

Для такого презента выбирайте любимого автора виновника торжества или книги по теме, которой он интересуется — альбомы старинных фотографий, репродукций живописи, издания по разным видам наук и прочие.

Гамак для квартиры

Такая модель подвешивается к стене или потолку при помощи специальных креплений. Помимо прочего, домашние гамаки помогают разбить пространство на зоны и обогатить интерьер.

Кресло-качалка

Нравится очень многим по ряду причин. Во-первых, такое кресло стильно выглядит и хорошо вписывается в интерьер как ретро-акцент. Во-вторых, кресло-качалка очень удобное, оно приятно покачивается и отлично расслабляет после тяжелого дня.

Как выбрать подарок для мужа или парня?

Олег Шевченко отметил, что жене или возлюбленной обеспеченного мужчины приходится труднее всего — ведь подарок от любимой женщины должен быть особенно продуманным и свидетельствовать прежде всего о том, что дама хорошо знает интересы и привычки своего близкого человека.

Мой совет — акцентируйте в подарке свои чувства к нему, — Олег Шевченко.

Парные футболки

Можно заказать одинаковые футболки или толстовки с самыми разными надписями — любовными, смешными, часто произносимыми виновником торжества и так далее. Можно разместить также какие-либо рисунки или фотографии.

Романтический вечер

Пусть он будет таким, как любит партнер: в ресторане, на борту теплохода или просто дома — в этом случае стоит приготовить его любимые блюда. Кстати, многие люди ценят такие теплые вечера и домашнюю кухню куда больше, чем самые шикарные рестораны.

Сертификат на массаж

Далеко не каждый мужчина пойдет на массаж сам — хотя такие расслабляющие или лечебные процедуры полезны почти всем. Подарочный сертификат станет отличным подарком, причем существует множество спа-программ для двоих, и можно пойти на релакс вместе.

Билеты на концерт

Получить заряд эмоций, слушая вдвоем любимых исполнителей, — один из лучших подарков. Главное, выбрать удобное время, чтобы муж или молодой человек не были вынуждены отменять свои планы в последний момент.

Нижнее белье

Любимая женщина — единственный из дарителей, кто может преподносить в подарок нижнее белье. Помимо того, что оно всегда пригодится, такой презент ценен тем, что обладает особой интимностью.

Полет на воздушном шаре для двоих

Такое мероприятие точно станет незабываемым — а ведь это и есть главное требование к хорошему подарку. Подняться вдвоем в небо, выпить там по бокалу шампанского, обняться и взглянуть на землю сверху — такое романтическое приключение оба запомнят надолго.

Билет в иммерсивный театр

На таких представлениях зритель как бы присутствует внутри происходящего действия, является его участником, получает новые яркие, ранее неизведанные ощущения и эмоции.

Какие подарки лучше не дарить?

Олег Шевченко заметил, что подарок должен в первую очередь отражать интересы получателя, а не дарителя. Поэтому ни в коем случае нельзя делать презент ради того, чтобы приобщить к чему-то виновника торжества или его перевоспитать.

Дарить билеты в консерваторию, чтобы приучить человека к классике, или преподносить красивый галстук тому, кто их терпеть не может и надевает только в случае крайней необходимости — дурной тон , — Олег Шевченко.

Какие вещи стоит дарить с осторожностью:

Личные вещи, одежду, постельное и тем более нательное белье, а также средства личной гигиены преподносить человеку могут только его самые близкие родственники, жена, родители или дети.

Если человек склонен к суевериям, не стоит вручать ему в качестве презента предметы, которые, по поверьям, считаются неподходящими для дарения, например, часы, носовые платки, ножи.

Никогда не дарите домашних животных. Даже если человек упоминал о своем желании иметь собаку или кошку, он мог высказать такое гипотетически, понимая, что не располагает свободным временем для того, чтобы ухаживать за питомцем. Иначе бы он и сам давно приобрел его.

Совсем бессмысленным презентом состоятельному человеку станут деньги — ведь он в них вовсе не нуждается. Такой подарок будет воспринят как полнейшее равнодушие и нежелание задуматься, поэтому если нет времени или возможности придумать что-нибудь интересное, лучше просто обойтись корзиной с фруктами, шампанским и букетом цветов.

Не стоит дарить обеспеченным людям подделки известных брендов, даже если это вполне качественная реплика. Такие люди обычно с особой трепетностью относятся к подлинности предметов, которыми они пользуются, и подобный презент не только не найдет своего применения, но даже будет неприятен.

Лучше не дарить крупногабаритные предметы вроде скульптур, настенных панно, мебели, если нет уверенности, что виновник торжества точно хочет именно такую вещь. Особенно опасно делать это по отношению к близким друзьям и родственникам. Если подарок не понравится, хозяину будет крайне сложно объяснить, почему он отсутствует в интерьере.

Общие рекомендации по выбору подарков

Во-первых, заблаговременно начните обдумывать разные идеи подарков, тем более что многие из них могут потребовать дополнительного времени на воплощение.

Во-вторых, не забывайте об упаковке. Получать подарок намного приятнее, если он упакован в подарочную коробку или яркий пакет, украшенный лентами.

К подарку также стоит приложить открытку с поздравлением и указанием имени дарителя — чтобы виновник торжества мог понять, от кого получил ту или иную коробку, ведь скорее всего рассматривать подарки он будет уже после праздника.