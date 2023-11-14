Как очистить накипь в чайнике

После кипячения должна получаться чистая безопасная вода без примесей. Если в ней плавают белые отложения, без дополнительного вмешательства не обойтись.

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К счастью, накипь в чайнике легко можно очистить в домашних условиях – для этого нам понадобится лимонная кислота.

Это универсальное средство, которым на кухне пользуются несколько поколений хозяек. В большинстве случаев удаление осадка происходит эффективно, то есть чайник от накипи приходится обрабатывать только один раз. Понадобится небольшой пакетик чудо-средства.

Итак, очищаем накипь в чайнике лимонной кислотой в домашних условиях. Для начала нальем в чайник обычную воду из крана примерно на 70 процентов. Затем следует погрузить внутрь лимонную кислоту и прокипятить воду. Когда вода остынет, следует ополоснуть емкость, а также убедиться что накипь отсутствует и ее удаление окончательно завершено.

В случае, если отложения застарелые и еще остались внутри , процесс очистки рекомендовано повторить другим способом.