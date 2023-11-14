При загрузке порошка в стиральную машину в первую очередь обратите внимание на отделения в отсеке для моющих средств.

Обычно там имеются отметки, указывающие, куда насыпать порошок для предварительной стирки, основной стирки и кондиционера.

Порошок для предварительной стирки насыпают в отделение, помеченное цифрой "1". Это позволит ему сработать при первом цикле полоскания.

Основное количество порошка для стирки насыпают в большее отделение, помеченное цифрой "2". Именно здесь будет находиться порошок во время основного цикла стирки.

Если вы используете пятновыводитель, лучше всего добавить его непосредственно в барабан стиральной машины. Так он сможет лучше взаимодействовать с загрязнениями на одежде.