Безобидные предметы на кухне, которые на самом деле вредят здоровью

Ничем не примечательные бытовые приборы на кухне могут скрывать опасность, о которой многие и не догадываются. Причем речь идет не о плите или микроволновке, которые могут напрямую сказаться на состоянии здоровья. Например, способствовать ожогу.

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“Рамблер” рассказывает о потайных опасностях вещей на кухне, которые могут навредить человеку. Причем сделать это незаметно.

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Губки и тряпки

Губки для мытья и всевозможные тряпки для поверхностей – идеальная среда для размножения бактерий. Эти предметы часто остаются влажными, к тому же, в них содержатся мелкие частички еды. Некоторые губки содержат в себе больше бактерий, чем сиденье унитаза. Поэтому чтобы обезопасить себя от негативного влияния бактерий, следует хорошо просушивать губки и тряпки, а также менять их не реже двух раз в месяц.

Пищевая пленка

До сих пор ученые спорят о вреде пищевой пленки. Еще в девяностые исследователи пришли к выводу, что в пленке содержатся фталаты, которые опасны для здоровья. Именно они могут вызывать изменения в гормональном фоне и даже приводить к раку. Поэтому лучше использовать пергаментную бумагу, особенно для детей.

Пластиковые контейнеры

От контейнеров из пластика стоит отказаться по той же причине. В них содержатся фталаты, которые могут проникать в пищу. Особую опасность они представляют для беременных женщин. Фталаты негативно сказываются на течение беременности и общее здоровье будущей матери. Поэтому лучше заменить пластиковые контейнеры на стеклянные.

Разделочные доски

В деревянных разделочных досках содержится большое количество бактерий. Трещины и порезы на материале – идеальная среда для их развития. В этих местах также содержится большое количество частичек еды и воды, которые только благоприятствуют развитию бактерий.